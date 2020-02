La gala 6 de Operación Triunfo tuvo grandes sorpresas, pero, sin duda, la mayor fue la protagonizada por Estrella Morente. La cantante interpretó ‘Volver’ uno de sus temas emblemáticos, sin embargo, hizo una modificación en la letra que evidenció su apoyo a la tauromaquia. “Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan la vida a un mismo azaroso juego”, cantó.

El hecho no estaba pactado, según indicó Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol Shine, productora encargada del programa. La cantante no se había pronunciado sobre la situación, por lo que eran desconocidos los motivos del cambio en la letra de la canción.

Para Morente, lo sucedido durante la gala 6 no fue nada más de un acto natural y de improvisación. “No teníamos presentado ni pensado nada. Ha sido una cosa natural, yo me guío por los impulsos y eso es lo que he hecho, ser natural una vez más”, indicó a la revista ‘¡Hola!’.

Y es que cabe la posibilidad de que la modificación de la canción sea para responder a Maialen, una de las concursantes de Operación Triunfo, que la semana pasada se manifestó contra la tauromaquia. Tras ser preguntada al respecto y si era una respuesta, Morente dijo que no tenía nada que ver y, una vez más, afirmó que el hecho no fue premeditado.

Además, la cantante comentó que los cambios en la letra provienen de un poeta. “Siempre empiezo mis temas por bulerías, por tangos, con alguna referencia a algún poeta importante, que en este caso ha sido José Bergamín”, expresó refiriendo que no comunicó el tema a la producción del programa porque la improvisación fue de último minuto.

La Academia de Operación Triunfo no se ha comunicado con Estrella Morente para tratar el caso, por lo que ella ha tomado el caso como terminado. Incluso, señaló que debe primar la libertad de expresión. “No pienso hacer ningunas declaraciones que salgan de lo normal, que no sea una actuación natural mía. Siempre he partido de la literatura y del arte para expresarnos, la libertad de expresión es muy importante”, finalizó.