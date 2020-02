Un día como hoy, el mítico músico inglés George Harrison estaría cumpliendo 77 primaveras, pero el cáncer de pulmón se llevó, en 2001, al guitarrista y cantante de la afamada banda londinense The Beatles.

A 19 años de su muerte, vale revivir la controversia que envolvió a ‘My sweet lord’, una de las canciones más polémicas de George Harrison. Inmerso en el disco All thing must pass –acaso el más rememorado-, el tema del exintegrante de ‘The Beatles’ se escuchó por primera vez en 1970, obteniendo el primer podio en Estados Unidos.

Fue en 1971 que la melodía se oyó en Inglaterra. Su cuota de fe, su alma mística y su presunta alabanza al dios ‘Krishna’ no exentaron a la canción de la andanada de críticas. George Harrison fue demandado por plagio al revelarse ciertas semejanzas con He’s so fine, de The Chiffons, de 1962.

Ello llevó a que el cantante británico pague una multa, siempre apuntando a que él se “obsesionaba” con todas las canciones que oía, pues a todas consideraba melodías basadas en tracks ya conocidos.

La controversia se alargó durante años posteriores, y hasta se teorizó que el músico compró los derechos de los dos temas para no ahondar en más polémica. Luego de la muerte de George Harrison, la canción logró discos de platino. Según el mismo cantante, compuso ‘My sweet lord’ en 1969 tras una rueda de prensa. Utilizando los términos ‘aleluya’ y ‘hare krishna’ encajó acordes e inmortalizó la melodía.