Magaly Medina sobre postular a la presidencia: “Yo nunca lo he descartado”

Magaly Medina estaría considerando la idea de incursionar en el mundo de la política. La periodista, por primera vez, habló sobre la posibillidad de postular a la presidencia de la República.

La popular ‘Urraca’ , en la secuencia de su canal de YouTube ‘Qué suponen de mí’, mencionó dicha posibilidad cuando uno de sus seguidores le preguntó acerca de su interés de llevar, algún día, la banda presidencial.

“Yo nunca digo de esta agua no he de beber, a la presidencia tal vez, pero no considero que estoy preparada, por ahora todavía. Tal vez en unos 10 años más, no lo sé, yo nunca lo he descartado, pero ser congresista no. Aunque la política es desgastante, habría que evaluarlo”, comentó Magaly Medina.

Asimismo, también aseguro que tiene un temperamento fuerte, pues se considera una mujer de carácter y capaz de ser líder en su equipo de trabajo. “Me gusta mandar, me gusta ordenar siempre, parezco coronel, soy líder, una líder nata, siempre me gusta ordenar. Pero también engrío a mi equipo de trabajo”, aseguró la periodista.

Por otro lado, Magaly Medina se ha involucrado en muchos escándalos, en los últimos días, por apoyar a Melissa Klug en el problema legal que mantiene con Jefferson Farfán.