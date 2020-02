Magaly Medina le responde a Josimar: “Por mucho oro que se ponga, la ordinariez le sale”

Josimar Fidel arremetió contra Magaly Medina por criticar su apariencia física y asegurar que estaría desmejorado tras haberse sometido a la manga gástrica.

“Deja de jod** y de estar dando información falsa acerca de mi salud que te vas a seguir metiendo en problemas. Que no se dejen engañar por ti y por tus ganas de hacer rating con mala información. Hago esto para que mis seguidores sepan mi estado de salud: totalmente sano. Hay Josimar para rato”, escribió el líder de ‘Josimar y su Yambú’ en Instagram.

PUEDES VER Josimar compra anillo de compromiso en Italia y sorprende a su novia

Sin embargo, la conductora de Magaly Tv la firme le respondió al salsero. Para Magaly Medina, Josimar la amenazó con demandarla si continua criticando su apariencia física.

"No he dicho que este flaco, he dicho que está desmejorado, que su piel se ve medio amarillenta. Yo sé que te has hecho, que otra operación que se hace en Europa y en Estados Unidos, donde te tienen que cortar la mitad del estómago", expresó.

Además, cuestionó que Josimar Fidel mencione a Dios en varias ocasiones para lanzar una amenaza. “Utilizan a Dios como su argumento, cuando es ‘a Dios rogando y con el mazo dando’”, agregó.

Entre las líneas del mensaje del intérprete de ‘La protagonista’, él califica de ‘fea’ a Magaly Medina, pese a que menciona Dios en repetidas veces.

“Le sale la ordinariez pues, por mucho oro que se ponga y todo lo demás, la ordinariez le sale, la falta de educación”, finalizó la conductora de televisión.