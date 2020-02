El vestido y zapato de Yahaira Plasencia usado en la alfombra morada de los Premios lo Nuestro 2020 ha sido de lo más comentado en la televisión nacional. Por tal motivo, Válgame no fue la excepción para tocar dicho tema.

En la emisión de este lunes, los panelistas del espacio televisivo de Latina opinaron de la vestimenta que lució la salsera en la gala del último viernes. Al respecto, Kurt Villavicencio lanzó unas palabras que causaron risas e incomodidad a sus colegas.

Yahaira Plasencia se lució en los Premios Lo Nuestro.

“Discúlpenme, nunca me imaginé que íbamos a hablar de zapatos”, dijo el polémico personaje en una de las secuencias del programa. Al instante, Mónica Cabrejos le dio la razón.

“Kurt, yo tampoco, yo entiendo que Kurt esté tan jocoso porque yo tampoco me imaginé que iba a ser tema de interés nacional la taba de Yahaira, la pestaña de Yahaira”, señaló la comunicadora.

Janet Barboza no quiso quedarse atrás y respondió sin reparos, dirigiéndose a Mónica Cabrejos. "Has ido 5 años a la universidad, tú sí has ido a la universidad, tú sí has terminado (la carrera) para hablar del zapato de Yahaira”, expresó la presentadora, generando risas dentro del set.

Yahaira Plasencia se roba las mriadas por su vestido en Premios Lo Nuestro

La salsera se presentó en la alfombra morada de los Premios lo Nuestro con un ostentoso vestido oscuro con tonos brillantes. La revista People en español consideró a su outfit como uno de los mejores de la gala.