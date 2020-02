Ducelia Echevarría aclara rumores sobre el uso de anabólicos [VIDEO]

La modelo Ducelia Echevarría se ha convertido en una de las participantes más polémicas durante estos últimos días, tras tener diversos problemas con algunas de sus compañeras de América Televisión.

La integrante de Esto es Guerra ha recibido diversas críticas sobre el video que se grabó cuando ella tenía 19 años y que ha circulado recientemente, donde su tono de voz es muy diferente a lo que hoy se escucha en las pantallas.

Como se aprecia en el video, la concursante del programa reality precisó que su voz sonaba de esa manera pues ella no tenía costumbre de salir en los medios como ahora lo hace.

Ducelia Echevarría Foto: archivo

“Cuando una inicia siempre es tranquila, tímida, mi voz estaba temerosa porque era la primera vez que salía a un escenario. Uno va a aprendiendo y que ahora sé qué errores he cometido para enseñarles que esos errores no se tienen que cometer”, declaró la competidora.

Ducelia Echevarría Foto: captura

Cabe mencionar que durante este tiempo la modelo fue una de las participantes del Miss Perú, pero se tuvo que retirar por motivos personales. “Salí adelante, esos concursos uno sabe cómo son. A ese concurso nunca la metería a mi hija”, añadió la ex reina de belleza.

Debido a la revelación de este material audiovisual, muchas personas han salido a hablar asegurando que la figura de América habría utilizado supuestos anabólicos que le hicieron cambiar su tono de voz.

“La gente que piense lo que le dé la gana, no me importa. Sé lo que ha pasado. El público que saque sus conclusiones. Estoy orgullosa de mí porque he sacado adelante a mi hija y eso es lo que vale”, sentenció la excombatiente.