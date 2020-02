‘Cepillín’ asegura que brindó presentaciones a narcotraficantes mexicanos

Las últimas declaraciones de Ricardo González Gutiérrez ‘Cepillín’, famoso en México por personificar a un payaso, han generado sorpresa en sus seguidores. Y es que el humorista ha revelado que ha sido contratado en más de una ocasión para amenizar eventos de conocidos narcotraficantes mexicanos, como Amado Carrillo Fuentes.

El artista confesó en el programa ‘En sus batallas’ de TV Azteca que quedó sorprendido debido a la generosidad y amabilidad que vio reflejada en los capos de la droga.

“Me contrató para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, me da un centenario, das las gracias, aparte me pagaron. Te hablo de los noventas”, expresó el payaso mexicano, en relación a un evento de Amado Carrillo, más conocido como ‘El Señor de los Cielos’.

'Cepillín' quedó sorprendido por la amabilidad de los capos de la droga. (Foto: Cuartoscuro)

Según reveló ‘Cepillín’, él no conocía la identidad de las personas que lo contrataban, por lo que ignoraba que estaba animando fiestas para figuras conocidas del narcotráfico. Además, aseguró que él sólo aceptaba los shows tras discutir el lugar y el dinero.

El humorista de 74 años de edad ha señalado que los traficantes se comportaron muy bien con él, definiéndolos como ‘excelentes personas dentro de su ilegalidad'.

“Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público”, expresó al respecto.

Sin embargo, ‘Cepillín’ se llevó un trago amargo con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y su exesposa Angélica Rivera, ya que ambos fueron descorteses durante una de sus presentaciones.

La expareja presidencial, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

“Estuve en Los Pinos con Peña Nieto en un día 6 de Reyes cuando recién entró y ni las gracias me dio, me encontré a la Gaviota y ni las gracias me dieron. Entonces vas con un señor que se dedica al narcotráfico y te paga, pero vas con los políticos y nada más es para ellos”, expresó sobre ese episodio.

El reconocido personaje ha asegurado además que tuvo un encuentro con el inolvidable Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y María Antonieta de las Nieves, aunque ambos personajes hayan negado siempre dicho evento.

Artistas y fiestas de narcotraficantes mexicanos

Así como el caso de ‘Cepillín’, se conoce que otros artistas han participado también en eventos de personajes vinculados al narcotráfico mexicano.

Cuauhtémoc Sánchez, ex guardaespaldas y mánager de José José, afirmó que el cantante llegó a realizar una presentación después de un contrato con el crimen organizado, sin saber de que se trataba todo.

"El príncipe de la canción" falleció en el 2019.

“Eso es un secreto a voces, no es que yo lo diga, todo mundo lo ha dicho, el trabajo de uno es vender una fecha, es asegurar tu anticipo, es asegurar tu pago, no preguntas regularmente, y en ese tiempo menos, no le preguntábamos a nadie a qué se dedican”, reveló en una entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

Sergio Mayer no es visto en la televisión desde 2016. (Foto: la voz de Arizona)

Por su parte, la periodista Anabel Hernández, aseguró que el exactor y actual diputado federal Sergio Mayer, asistía a fiestas de Édgar Valdez Villarreal, exjefe de sicarios de los Beltrán Leyva. Sin embargo, el artista no se ha pronunciado al respecto.