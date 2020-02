La ganadora del Grammy, Cardi B, respondió de manera agresiva a un usuario de las redes sociales, quien aseguró que su pequeña hija Kulture Kiari Cephus de un año de edad, “no es lo más lindo”.

Ante el comentario, la rapera no se quedó callada y respondió inmediatamente a través de su cuenta oficial de Twitter, “Mi hija es por mucho la más linda, pe**a, así que cálmate con tus encías grandes”, escribió Cardi B en un tuit que luego fue eliminado. “Ese es un tuit falso pe**a estúpida, juega con tu madre o en el tráfico, pero no molestes a los míos”, agregó enfurecida.

La discusión subida de tono no quedó ahí y el usuario replicó asegurando que solo dio su opinión. Sin embargo, la intérprete de Bodak yellow no aplacó su molestia y continuó. “Está bien, y este es un hecho, pe**a, tú eres bas**a… Tienes suerte de que soy una mujer cambiada ... No molestes a mi hija”, dijo en otro tuit que luego borró.

Cardi B defiende a su hija Kulture Kiari Cephus de cibernauta que la criticó. Foto: Instagram

Sin embargo, todos los mensajes fueron recuperados por el medio especializado Hollywood Unlocked. La estrella norteamericana finalizó con un tuit de la foto de su primogénita, a la que tituló: “Pe**a ¿Quién no es linda?”.

Cardi B se convirtió en madre de Kulture Kiari Cephus, fruto de su amor con el también artista Offset, en julio de 2018. Tras el nacimiento de su heredera, la pareja no quiso compartir ninguna imagen de ella en las redes sociales.

Foto captura: Hollywood Unlocked Instagram

“Tan pronto como ella nació, un mes después él dijo, ‘Ella es tan hermosa. Mira cómo la gente se volverá loca’. Porque mucha gente decía cosas malas, como que no la publicamos porque es fea. Él dijo, ‘Estoy a punto de publicar a mi bebé ahora mismo’. Pero entonces estábamos muy preocupados porque recibíamos muchas amenazas, por lo que dijo, ‘El mundo ni siquiera merece verla'”, declaró Cardi previamente para la revista Harper’s Bazaar.