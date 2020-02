Billie Eilish y Justin Bieber se conocieron en 2018, cuando ambos coincidieron en el Festival de Música y Artes de Coachella, donde ella realizó una histórica presentación mientras que él, aún pausado en la música, asistió al evento en calidad de espectador junto a un grupo de amigos. Desde entonces, ambos artistas formaron una amistad que se fue consolidando con el tiempo. Tanto así que incluso se conmueven hasta las lágrimas al hablar el uno del otro.

Durante una entrevista con el programa radial británico The Official Big Top 40, la ganadora de cinco premios Grammy habló sobre su estrecha amistad con el canadiense y confesó que lloró junto a su madre al ver las recientes declaraciones de Justin Bieber en las que se quiebra al asegurar que quiere protegerla y desea que no pase por los difíciles momentos que él tuvo que superar a su edad.

La artista de 18 años contó que habló por teléfono con el intérprete de Yummy hace algunas semanas y él mismo le contó la acerca de su entrevista: “Hable de ti y lloré”. Ella no podía creer que algo así hubiera pasado, pues antes de alcanzar la fama era una de las más acérrimas fans del canadiense.

Al ver el video de la entrevista de Justin Bieber, Billie quedó muy conmovida y lloró junto a su madre, quien la acompañaba en esos momentos. Además, expresó lo que piensa acerca de las dificultades de su amigo a lo largo de su carrera. “Justin pasó por mucho y no lo merecía”, puntualizó.