Alejandra Baigorria amenaza a Guty Carrera con demanda: “Que vaya juntando la plata que ganó”

Alejandra Baigorria planea demandar a Guty Carrera por segunda vez después de que el modelo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y reveló episodios que, según su versión, vivió junto a ella cuando eran pareja.

La integrante de “Esto es guerra” aseguró que no va a parar hasta conseguir justicia por su denuncia de violencia psicológica contra Guty Carrera.

PUEDES VER Alejandra Baigorria anuncia que terminó su relación con Arturo Caballero

“Que vaya juntando la plata que ganó en ‘El valor de la verdad’ para la demanda que le va a caer. Como mujer no voy a parar, aunque tenga que luchar 3, 4 o 5 años con la justicia, porque todo el mundo sabe cómo han sido las cosas, él no me va seguir haciendo daño. Cuando reciba su demanda, vamos a ver qué va a hacer”, expresó la popular ‘Rubia de Gamarra’.

Guti Carrera habló de Alejandra Baigorria en El valor de la verdad

Además, respondió por la indirecta que le habría enviado la actual novia de Guty Carrera , la mexicana Brenda Zambrano. Alejandra Baigorria asegura desconocer a la modelo, pese a que su expareja se luce junto a ella en Instagram y en medios mexicanos.

“No voy a hablar de alguien que no sé quién es ni en pelea de perros. El día que mencione mi nombre, ese día le respondo”, declaró a Trome.

Alejandra Baigorria planea demanda contra Guty Carrera por El Valor de la Verdad

PUEDES VER Alejandra Baigorria planea segunda demanda contra Guty Carrera por no cumplir reglas

¿Alejandra Baigorria terminó su relación con Arturo Caballero?

La chica reality confirmó que terminó su relación con su exprometido Arturo Caballero. Sin embargo, Alejandra Baigorria aseguró que la seguirán viendo con él porque tienen negocios pendientes.

Alejandra Baigorria y Arturo Caballero

“Todo el mundo sabe que estoy soltera y si salgo con mi ex o con mi otro ex o con quien a mí me dé la gana, no tengo porqué dar explicaciones”, expresó.