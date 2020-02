La visita de Ricky Martin a Chile coincidió con días de protestas y el cantante y también activista, quien obtuvo una gaviota de oro y otra de plata, no pudo dejar de opinar antes y durante su presentación en la Quinta Vergara.

“Exijan lo básico, los derechos humanos (...), Yo estoy contigo, Chile, en Chile y fuera de Chile estaré contigo (...) siempre con amor y con paz, pero nunca callados, exijan lo que se merecen”, afirmó el artista entre aplausos.

El boricua inauguró la edición 61 del certamen chileno mientras miles de manifestantes se desplazaban por las calles e incendiaban hogueras. Los artistas hospedados en el hotel O’Higgins tuvieron que ser evacuados por seguridad. El reclamo al gobierno de Sebastián Piñera es masivo. Incluso, en Viña del Mar se da un ‘festival anexo’ llamado ‘Festival de la Dignidad’ al que asisten chilenos exigiendo cambios y justicia social.

Admiración y respaldo

En una concurrida conferencia de prensa, el también activista opinó directamente sobre la convulsión en el país. “Siento mucha admiración por los chilenos. Si eres parte del movimiento, fantástico. Si no eres parte de ese movimiento, entiende y ponte en los zapatos de la persona que exige lo que no tiene. Al final del día, todos los chilenos a rescatar este país maravilloso y que sirva Chile como efecto dominó no solo para la región sino para todas partes del mundo que hace falta que se nos escuche. En Hong Kong pasa, en República Dominicana en estos momentos... Todo mi cariño desde aquí”.

Ricky Martin también aprovechó el encuentro con la prensa para poner como referencia a su tierra natal, Puerto Rico, ya que él mismo se unió para emplazar a la clase política (terminó con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló). “Lo bonito era que no había partidos políticos, nosotros estábamos todos con una misión: hacer lo que fuera necesario por encontrar justicia, así fuese sacando a los líderes y empezar de cero, ¿por qué no? Nos salió muy bien. Lo importante es tener un plan de qué va a pasar después de las protestas para no quedar en el limbo, porque puede ser mucho más doloroso si no hay un plan”, dijo el cantante que, en tiempo real, fue felicitado en redes sociales.

Aunque adelantó que no utilizaría el escenario de Viña del Mar para decir “qué hacer y no hacer” al ciudadano chileno, esta fue una de las frases de la conferencia que más repercutió: “Es importante exigir que nos respeten, pero de manera organizada. Todos los problemas sociales están interconectados e insisto, no me puedo quedar callado, tengo que hablar de cosas que a mí me preocupan y yo creo que el público lo espera así”. Por la noche fue mucho más claro.

Viña se resiste al festival

Según reportaron medios chilenos, hasta el sábado se ‘celebró’ el Antifestival de los Cerros, organizado por Miraflores Activao, y el Festival por la Dignidad, convocado por Unidad Social, en el que múltiples organizaciones sociales demostraron su descontento hacia la producción de Viña del Mar 2020. “Es impresentable que se destinen recursos económicos, humanos y técnicos a la farándula festivalera mientras los cerros viven la precariedad del abandono”, dijeron.

Al cierre de esta edición, la programación con la presentación de Ricky Martin, Pedro Capó y las competencias (internacional, folclórica y la participación de la peruana Luz Merly) continuaba con normalidad.