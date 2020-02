‘Supervivientes 2020’: Yiya es criticada por el padre de Rocío Flores [VIDEO]

Las discusiones en estos primeros en Honduras han sido recurrentes en ‘Supervivientes 2020’. Una de las que más ha tenido broncas con los concursantes es Yiya, que ha tenido incontables encuentros con Rocío Flores. El padre de esta, Antonio David Flores, ha salido en su defensa y habló fuerte y claro contra María Luisa del Guillén.

Yiya ha demostrado tener un carácter fuerte desde antes de llegar a la isla, y sus primeros enfrentamientos fueron con la hija de Rocío Carrasco. Se ha referido a ella sobre su peso y los problemas de ansiedad que padece, hecho que para Antonio David es muy triste.

“Rocío no tiene ningún problema con su físico, Rocío lleva tiempo con problemas de ansiedad por eso ha aumentado su peso. Ella es muy consciente de ello, es un problema de salud, y me parece muy triste que se utilice como un insulto, me parece tremendo”, declaró Antonio David.

Ante los ataques, que no iban solo contra Rocío, sino también por otros compañeros, como Fani, su grupo se unió para recriminarle esa mala actitud, así como el desgane para iniciar la convivencia. Esto poco le importó a la modelo extremeña.

Los insultos de Yiya contra Rocío fueron tan fuertes que la productora optó por no transmitirlas. Frente a ello Antonio David dijo que reconocía la buena actitud de su hija. "Es una persona [Yiya] que busca conflicto y me encanta como ha trabajado mi hija el conflicto, con educación y con respeto, poniéndole las cosas muy claras desde el principio”, indicó. Esto demuestra, según indicó el exparticipante de ‘GH VIP 7’, que Rocío sabe cuándo y con quién entrar en conflicto.

Yiya es desenmascarada

Gonzalo Montoya reveló en ‘Viva la vida’ que conoce muy bien a la concursante de ‘Supervivientes 2020’, pues ella acudió a su estudio a realizarse un tatuaje. “No tiene nada que ver con la imagen que está dando. Ella no es así”, aseguró.

Y es que, si bien Yiya ha dicho ir al reality para buscar conflictos, la gente no se cree el cuento de que todo el tiempo sea protagonista de tantas rencillas. Ella podría ser una de las nominadas para abandonar la isla por su actitud, queda esperar al próximo jueves para conocer quiénes se van de Honduras.