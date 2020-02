Reconciliación entre Rocío Carrasco y su hija estaría más cerca que nunca [VIDEO]

Rocío Flores hizo su ingreso a ‘Supervivientes 2020’ y la revelación sobre una pelea con su madre, Rocío Carrasco, no tardó en generar revuelo. Y es que tras sus últimas declaraciones podría existir la posibilidad de la reconciliación entre ambas. Además, Carrasco podría brindar detalles de su versión sobre el distanciamiento con su hija.

Era conocida la mala relación entre Rocío Carrasco y su hija, tema del que nunca se ha pronunciado. Pero eso podría cambiar. Kiko Matamoros contó en ‘Salvame’ que la hija de Rocío Jurado habría tenido un acercamiento con Telecinco. “Quiere volver a dar su versión y, además, con actitudes parecidas a las que tuvo en su momento, aportando pruebas”, señaló.

Según Kiko, lo que Rocío Carrasco estaría buscando en el apoyo del público, ya que ha sido duramente descalificada. “Para que se siente en los platós o que desde algún despacho se condicione de alguna manera cosas como las que están sucediendo, hay discursos que no le interesan”, detalló.

Incluso, el hecho de conseguir aprobación sería por su exmarido: “Con la entrada de Antonio David en ‘Gran Hermano’, ella perdió el apoyo del público y el apoyo mediático y quiere recuperarlo”.

Reconciliación a la vista

Belén Esteban desveló una pregunta que le hizo a Rocío Flores antes de partir a Honduras que causó gran sorpresa incluso al padre de la joven. Belén le consultó cómo reaccionaría ante una llamada de su madre: “Le pregunté por esto y me dijo que, a ella, le llamara en ‘Supervivientes’ o en Málaga, es su madre. Lo recibiría bien y a mí me gustó”.

Pese a que sería bueno que la reconciliación entre madre e hija se haga real, a algunos colaboradores de ‘Sálvame’ no les pareció adecuado. “Me parece un escándalo que llamara en el concurso para hablar con su hija. Me parecería que caería tan bajo cuando le ha colgado el teléfono, le ha dicho que no le llame porque no es su madre, cuando lleva siete años sin querer saber nada de su hija… Si la llama en esas condiciones es una oportunista”, mencionaron.