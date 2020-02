‘Supervivientes 2020’: Antonio Pavón lanza comentarios homofóbicos contra su compañero

El extorero Antonio Pavón, como se conocía, había tenido demostrado una serie de faltas de respeto cuando se encontraba trabajando en Perú. Ahora, de vuelta en España, ha vuelto a sacar a la luz su mala actitud, calificando de “loca” a su compañero José Antonio Avilés en la última emisión de ‘Supervivientes 2020’.

Las últimas horas en la isla fueron de suma tensión, así se dio a conocer en ‘Conexión Honduras’. Pavón felicitó a sus compañeras Ana María y Elena a cumplir uno de los retos, a pesar de que minutos antes se opuso a que fueran ellas las que compitieran. Frente a eso, José Antonio le increpó: “Pero Pavón, ¿por qué eres tan falso?”.

El malagueño no pudo controlar su impulso y llamó “loca” al colaborador de ‘Viva la vida’. Y continuó con ese tipo de calificativos diciéndole: “Eres una trapera, muy sucia, insoportable. Tienes la poca vergüenza de no hacer nada e ir diciendo cosas. Solo gritas, nos recriminas a los demás”. Esto inició un enfrentamiento entre ambos supervivientes.

José Antonio Avilés

La discusión no tenía de nunca acabar. Pavón insitía: “No hay persona peor en todo el equipo. Todo es negativo y todo lo hacemos mal. ¡Encima tienes la poca vergüenza de no hacer nada y criticar a todos los demás!”. Pero, José Antonio no se quedó callado ante las palabras del extorero y le dijo “que me digas, loco, no loca”.

“Loca de remate, chocho. Si estás todo el día ‘maricón, maricón’”, replicó Antonio Pavón. El hecho causó molestia también en el plató y los presentes reprocharon este acto y lo calificaron de “homófobo” y “machista”.

En el plató estaba también la madre de José Antonio que condenó rotundamente el comportamiento de Pavón. “El dios (Hugo) le eligió para llevar bien al grupo y se ha dirigido a José Antonio como ‘loca’. Considero que no es lo más acertado. Que él se refiera a sí mismo en femenino es una cosa, pero otra es que alguien lo haga”, afirmó.

Otro enfrentamiento en ‘Supervivientes 2020’

Pero Pavón no sería con el único que José Antonio tuvo una peleilla. Ferre intentaba construir una caña de pescar hasta que el presentador de ‘Viva la vida’ quiso darle instrucciones y, aparentemente, lo hacía mal.

“Es que eres un pesado, te quejas por todo, tío. Si lo sabes hacer mejor, hazlo tú”, se quejó Ferre. A esto, José Antonio le dijo que hiciera lo quisiera.