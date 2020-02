Fani cuenta sobre su relación con Christopher y si aún se ve con Rubén

‘La isla de las tentaciones’ dejó una gran polémica en torno a la vida de Estefanía Carbajo, ‘Fani’, y sus relaciones. Esta vez, la joven es participante de ‘Supervivientes 2020’, contó durante la última gala los detalles sobre su actual noviazgo con Christopher y su situación con Rubén.

Hugo Sierra ha sido la persona a la que se lo ha contado. Fani no dudó en abrir su corazón y contarle si aún tiene sentimientos por Rubén: “No quiero verle. Nada. Cero. La última vez que le vi fue el día de mi debate en directo y hasta hoy. No me aporta nada en mi vida”, confesó.

Después de toda la polémica que se desató por su infidelidad a Christopher con Rubén, fue protagonista de muchas críticas. Pero, el hecho no solo fue difícil de sobrellevar para ella, sino también para su futuro esposo. “Nos mudamos a Madrid. Empezó él de camarero, de encargado y empezó la gente a ir a molestarle y dije ‘Mira cari… no’. Porque tú vas al trabajo a desestresarte y no es plan”, detalló.

Su ingreso a ‘Supervivientes 2020’

Pese a que semanas atrás se dio a conocer que Christopher no estaba de acuerdo con que Fani sea parte de ‘Supervivientes 2020’ por temor a una nueva infidelidad, ella ha dicho que su novio la convenció de ir a Honduras. “Todavía no se había terminado mi reality cuando me lo propusieron y fue como demasiado heavy. Él me apoyó bárbaro”, mencionó.

Christopher y Fani

Incluso, su relación está en el mejor momento. “Estamos mejor que nunca. Pero mejor que nunca es mejor que nunca”, le contó a Hugo. Eso se comprobó cuando Christopher le dio ánimos para saltar del helicóptero en la isla. Además, se sabe que la pareja estaría próxima a contraer matrimonio en el verano.

Rubén en el plató de ‘Conexión Honduras’

Nadie se lo esperaba. Rubén asistió al plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ e hizo un pedido inesperado. “Realmente tengo que decir que Fani es una tía muy guay. Se la ha menospreciado por una cosa que le ha apetecido hacer. Una persona puede decidir, hacer cosas y dejarse llevar y no merece el desprecio que esta chica se ha llevado todos estos meses”, señaló. El hecho conmovió a Maite, la tía de Fani, quien no dudó en levantarse del sillón y darle un abrazo.