Al parecer, las constantes críticas de Rodrigo González colmaron la paciencia de Janet Barboza quien decidió bloquear al popular ‘Peluchín’ en Twitter y, fiel a su estilo, el exconductor de Válgame Dios, lo compartió en sus historias de Instagram.

Todo llegó a su punto final cuando Rodrigo González se burló de Janet Barboza por exigir en Twitter que el Ministerio de la Mujer actúe en contra de él por mofarse de ella y de Tilsa Lozano.

Ante esto, Rodrigo González escribió en Instagram de forma irónica: “Le lanza sable a Beto por comentario sobre Rosa María Palacios, pero aprovecha.... ¡No hay parangón! ‘La retoquitos’ se sube al poni después del daño que ella misma se ha hecho por su fijación a las cirugías de canje y las burlas diarias que ella surte al resto”.

Esta crítica por su publicación en Instagram, parece haber molestado más de lo debido a Janet Barboza quien decidió tomar una radical medida: bloquear a Rodrigo González de Twitter.

Más pronto que tarde, ‘Peluchín’ se daría cuenta de esto, tomaría un pantallazo y lo compartiría en sus historias de Instagram: “@JanetBarbozaa te bloqueó. No puedes seguir a @JanetBarbozaa ni ver los Tweets de @JanetBarbozaa porque te ha bloqueado”.

También se habría condensado con un mensaje que, horas antes, Rodrigo González dedicó a Janet Barboza.

La conductora de Válgame subió unos videos donde no enfocaba su rostro; esto causó las burlas de ‘Peluchín’: “La retoquitos dice que no nos fijemos en que no está maquillada ya que esa es la ‘realidad’, pero se auto aplica la guillotina para hacer video. Por cierto, cariño nuestro, glamorosa no eres ni has sido nunca”.