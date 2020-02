Rodrigo González llama homofóbica a Mónica Cabrejos [VIDEO]

Mónica Cabrejos tuvo duras palabras para Rodrigo González luego de las constantes burlas que el popular ´Peluchín´ le hiciera. Sin embargo, no pasó mucho para que el exconductor de Válgame Dios respondiera y calificara a la exvedette como “homofóbica”.

En sus más recientes declaraciones, Mónica Cabrejos aseguró que no le afecta la sátira de ‘Peluchín’ y resaltó que este no tenía empatía por las mujeres por una simple razón.

Rodrigo González lanzó fuerte respuesta Mónica Cabrejos.

“¿Qué podría opinar? Teniendo en cuenta que, precisamente, él no es el más indicado para hablar de belleza femenina. Él no valora la belleza femenina o el gusto por las mujeres”.

No transcurrió mucho tiempo para que Rodrigo González decidiera contestarle a Mónica Cabrejos y lo hizo desde su cuenta de Instagram.

Rodrigo González se ha ganado la enemistad de Mónica Cabrejos.

“Mónica Cabrejos ¡Cero criterio para decir algo así! ¿De qué sirve que todo el tiempo presuma sus cartones si una ´comunicadora’ hace este tipo de comentarios con un tufillo homofóbico?”, replicó Rodrigo González en Instagram.

Tengamos en cuenta que Mónica Cabrejos es uno de los blancos preferidos de Rodrigo González, quien ha criticado hasta la forma de sus labios. Ello produjo que la conductora de Válgame lo bloquee en redes sociales.

“Lo tengo bloqueado [de Instagram]. Lo que diga me tiene sin cuidado; que si no le gusta mi boca ¡qué pena! A mucha gente le gusta, y si a nadie le gusta, basta con que me guste a mí. [También dice] que soy fea, frentona”, expresó Mónica Cabrejos a un diario local.