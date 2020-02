A finales de enero, Pamela Anderson y Jon Peters contrajeron matrimonio, 30 años después de haberse conocido en la Mansión PlayBoy. Sin embargo, el compromiso fue muy efímero, ya que solo duró doce días, incluso nunca llegó a oficializarse jurídicamente.

Cabe resaltar que antes de la unión, Jon Peters se encontraba conviviendo con otra mujer, a quien dejó por Pamela Anderson. Su nombre artístico es Julia Faye West, y tiene un curioso parecido físico con la exconejita de PlayBoy.

PUEDES VER Pamela Anderson se casó por interés, afirma exesposo

Julia Faye West. Foto: Instagram.

No se sabe la causa exacta del fin de su relación. Por su parte, el productor declaró a varios medios que la actriz se había casado con el por interés, ya que Pamela se estaba en banca rota y se separó de Peters cuando él terminó de pagar sus deudas. "Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido”, aseguró.

No obstante, según fuentes cercanas a Pamela Anderson, ella decidió acabar la relación, ya que su exesposo era muy controlador y manipulador.

Sin embargo, el productor de A star is born ha declarado para Page Six que ha retomado su relación con Julia Faye West y que desea contraer nupcias con ella, pero que esta vez se tomará ese proceso con más calma.

Es muy probable que ahora Peters le de a Julia el papel que estaba reservando para Pamela en su nueva producción, ya que anteriormente, la bomba sexy de los noventa rechazó la oportunidad porque no quería que su examarido controlara su carrera artística.