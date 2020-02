El padre de Meghan Trainor sufrió un accidente que lo llevó a la sala de emergencia de un hospital. Medios como Us Weekly, Entertainment Tonight y TMZ reportaron que el progenitor de la cantante internacional sufrió un accidente la noche del 21 de febrero en una avenida de California.

Según se informó, Gary de 71 años se encontraba cruzando una calle cerca a San Fernando Valley el pasado viernes, cuando fue alcanzado por un auto. Luego del incidente tuvo que ser trasladado a un centro médico de la localidad.

Un representante del Departamento de Policías de Los Ángeles reportó al medio ET que el suceso tuvo lugar a las 8:15 de la noche. El conductor que arrolló al anciano permaneció en el lugar tras el hecho. Además también comentó que no se presentaron cargos contra el dueño del vehículo.

Meghan Trainor y su padre (Foto: Captura)

El causante de la tragedia habría indicado a los miembros de la fuerza del orden que Gary llevaba prendas de color oscuro y que no pudo verlo debido a la poca visibilidad de la zona, indicó TMZ.

Tras difundirse la noticia, Meghan Trainor escribió un mensaje en Instagram refiriéndose al accidente que su familiar protagonizó y agradeció la preocupación de sus fans y seguidores. “Estoy con mi papá ahora... Gracias por todos sus dulces mensajes. Fue algo muy escalofriante, pero él es el hombre más fuerte que conozco", expresó la cantante a través de la plataforma social.

Meghan Trainor en Instagram

La intérprete internacional también subió una tierna imagen en la que se le puede ver sosteniendo la mano de su progenitor.

Como los medios han podido capturar en repetidas ocasiones, la relación de Meghan Trainor y su padre es muy cercana. La intérprete de All About That Bass usualmente va a las ceremonias de premiación y diferentes eventos con su progenitor.