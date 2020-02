’OT 2020’: Estrella Morente canta por sorpresa un alegato a favor de la tauromaquia en la Gala 6

Estrella Morente acudió como invitada a la Gala 6 del programa Operación Triunfo. Cantó junto a Nia, concursante favorita de la Gala 5, la popular canción 'Volver’, tema que a todos nos recuerda la película homónima de Pedro Almodóvar.

Sin embargo, este recuerdo cambiará a partir de ahora porque para sorpresa de todos, Morente cambió la primera estrofa de la canción y entonó: “Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte, a solas y en su agonía".

☝🏻 @EstrellaMorente añade, por sorpresa, unos versos protaurinos a "Volver" en la Gala 6 de OT 2020 👉🏻https://t.co/hzqzJRcXVf #OTGala6 pic.twitter.com/Ti8kw6iH0U — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 24, 2020

Alegato protaurino en ‘OT 2020’

El alegato a favor de la tauromaquia, que fue dicho en el prime time de la televisón pública, sorprendió a todos.

“No estaba ni pactado ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos”, aclaró rápidamente en su cuenta de Twitter Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol Shine, la productora del programa.

La cantaora ha recibido críticas (positivas y negativas) y burlas en las redes sociales. Las personas la han criticado por modificar la letra de una canción consagrada, hablar a favor de la tauromaquia y por improvisar en el programa.

Por otro lado, el cantaor de flamenco español Francisco José Arcángel defendió a su colega en su cuenta de Twitter: “Viva la libertad de expresión, no se puede ser más elegante, genial y auténtica, transformando unos versos preciosos en canción”, escribió.

Aplaudo a mi hermana @EstrellaMorente, viva la libertad de expresión, no se puede ser más elegante, genial y auténtica, transformando unos versos preciosos en canción, somos afortunados de tener a una de las más GRANDES de la música ♥️ — Arcángel Flamenco (@Arcangel_Flamen) February 24, 2020

Morente está casada con el torero Javier Conde, una razón fuerte para que esté a favor de la tauromaquia.

‘OT 2020’: Maialen abrió la polémica

Hace unos días, Maialen, concursante de ‘OT 2020’, opinó en contra de la tauromaquia: “Hostias, es que es muy nazi. Ostras hay que ser muy psicópata mucho”, dijo.

“Y encima te vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras porque no me las sé, pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero y la meten en la puñetera tauromaquia, porque la cogen de mis impuestos”, agregó.

Con esta antesala, el prólogo de Estrella Morente podría entenderse como una respuesta a dichos comentarios, de los que RTVE quiso desmarcarse. “Son opiniones personales que no compartimos”, zanjaba Toñi Prieto, directora de Programas de Entretenimiento de TVE.