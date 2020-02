La Gala 6 de Operación Triunfo estuvo recargada de emociones. Momentos tensos, sorpresas, risas, imitaciones, psicoanálisis e incluso unos versos improvisados fueron parte de la jornada.

Los participantes interpretaron en grupo la canción Video killed the Radio star, actuación que Manu Guix calificó como “la mejor hasta la fecha, sin duda” en sus redes sociales.

Roberto Leal, presentador del programa, les dio la noticia de que todos ellos saldrán de la academia el sábado que viene a firmar discos. Divididos en tres grupos, visitarán Barcelona, Madrid y Valencia.

La visita más especial de la noche ha sido la de la exconcursante Miriam Rodriguez (tercera finalista dos ediciones atrás), quien deleitó a todos los presentes con Desperté, primer single de su segundo álbum, La dirección de tu suerte.

‘OT 2020’: Nia y Estrella Morente

Por ser favorita, Nia tuvo el privilegio de cantar con una artista profesional. La concursante interpretó junto a Estrella Morente una versión de Volver, canción que se popularizó con la película homónima de Pedro Almodóvar.

Sin embargo, la controversia se dio cuando Morente improvisó unos versos, en plena presentación, para reivindicar la tauromaquia. Momento que tomó por sorpresa a todos los presentes y televidentes.

‘OT 2020’: la expulsión de Anne dejó muy triste a Gèrard

Tras despedirse de todos sus compañeros en la pasarela mientras sonaba I´ll be there for you, canción grupal que interpretaron en la Gala 2 como canción de despedida, Anne llegaba hasta su compañero y le daba un último beso en el concurso.

Gèrard se convirtió en el favorito del público a pesar que al jurado no le gustó su actuación junto a Eva. Él se libró de la nominación porque el privilegio del favorito es la inmunidad para quien quisiera, incluso para él mismo.

‘OT 2020’: tres nominados

Bruno, Hugo y Rafa se convirtieron en los nominados de la semana. Eva también estuvo nominada pero se salvó tras un empate en votos de sus compañeros.

Por primera vez, la academia no ha salvado a nadie: “Os puedo asegurar que no es una decisión fácil, pero creemos que sería injusto salvar solo a uno, decir solo un nombre. Espero que la nominación os sirva como revulsivo y os ponga las pilas definitivas. El público es quien tiene la última palabra”, aseguraba la jurado Noemí Galera.