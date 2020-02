Mónica Cabrejos no fue ajena a Premios Lo Nuestro 2020 de Univisión. La presente edición del evento trajo muchas sorpresas, entre las cuales dos peruanas sorprendieron en su paso por la alfombra magenta.

María Pía Copello y Yahaira Plasencia fueron el centro de atención de los asistentes y de los reporteros gráficos, que al verlas desfilar no dudaron en retratar lo mejor de las mujeres peruanas.

La primera fue la que más acaparó las miradas por la elección del ‘oufit’, que también usó Jennifer Lopez en la semana de la moda de Milán. La segunda, en cambio, recibió cientos de halagos y críticas por lo cerrado del vestido negro, pese al sofocante calor en Miami.

Durante su programa en Capital, Mónica Cabrejos se pronunció sobre los vestidos que usaron las figuras peruanas en la alfombra de la más reciente edición de Premios Lo Nuestro 2020.

Yahaira Plasencia y su vestido negro en Premios lo Nuestro 2020

Para el caso de la salsera Yahaira Plasencia, la conductora Mónica Cabrejos afirmó que el vestido es “lindo”, pero no era el indicado para la ocasión, debido a las altas temperaturas de esa ciudad.

“El vestido es lindo, pero no siento que era el vestido adecuado para esa ocasión, porque en Miami hace calor. Estaba muy tapada, muy arriba. El vestido es precioso, le quedaba bien (…) A mí, por ejemplo, no me gusta el cuello alto ni en invierno”, manifestó.

María Pía Copello repitió vestido de Jennifer Lopez

La exconductora de Esto es Guerra, María Pía Copello, usó el mismo vestido que Jennifer López usó dos veces: en la semana de la moda de Milán y los Grammy 2000, en este último con un tono más claro, pero siempre con la misma marca Versace.

La locutora Mónica Cabrejos fue tajante en asegurar que se equivocó en elegir esa vestimenta, pues considera que si JLo ha usado ese vestido, nadie más puede volver a lucirlo en un evento similar.

“María Pía fue de verde, era el vestido que usó Jennifer López. Escogió mal. Es lindo, pero todo el mundo la va a comparar siempre con Jennifer López. Ya se lo puso Jennifer, no te lo puedes poner tú. Ya se lo puso Madonna, no te lo puedes poner tú. Ese vestido es sinónimo de Jennifer Lopez (…) Pese a toda la atención que captó, no fue elegida como mejor vestida, porque justamente ese vestido ya lo vimos, ‘yala’, ya no me impacta porque ya lo vi”, acotó.