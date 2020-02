Los Caribeños de Guadalupe se pronuncian por críticas tras tragedia en Chepita Royal [VIDEO]

Lo que debió ser un evento lleno de alegría y diversión acabó con una persona muerta en un concierto donde se presentó la reconocida orquesta de cumbia Caribeños de Guadalupe. Muchos usuarios en redes sociales han sido muy críticos con la agrupación, pero los músicos no se quedaron callados y se defendieron.

En su cuenta oficial de Facebook, el grupo Caribeños de Guadalupe hizo una publicación agradeciendo al público que asistió a verlos al Chepita Royal: “La pasamos increíble. La seguimos en Villa María del Triunfo en discoteca Vora”, dice el post.

Los Caribeños de Guadalupe criticados tras muerte de una persona en concierto en Puente Piedra.

Entre las reacciones de sus fans que comentaron haberla pasado increíble en el concierto, algunos le recordaron a la agrupación de cumbia la sensible muerte de Marco Gamero de la Flor, quien perdió la vida tras sufrir una potente descarga eléctrica en el Chepita Royal.

Un usuario identificado como Rosa León García comentó lo siguiente: “Es en este lugar y evento donde falleció una persona y otra está grave, ¿o no?”

Respuesta de Los Caribeños de Guadalupe tras críticas.

Contrario a lo que se pensaba, Caribeños de Guadalupe decidió contestar de manera contundente: “Esto es totalmente falso. Debemos saber bien y tener pruebas para escribir. El hecho lamentable ocurrió cuando la orquesta ya había culminado y todos los integrantes estaban fuera del establecimiento. No tocaremos el tema por respeto a sus familiares”.

Ante otro comentario del mismo calibre, la orquesta en mención replicó: “Entonces, si usted lee y ve bien las imágenes no está ningún integrante de nuestra orquesta en el escenario. Debemos leer bien antes de hacer una acusación tan grave como la que hizo en el comentario que borró”.

Caribeños de Guadalupe, reconocida agrupación peruana de cumbia.

Caribeños de Guadalupe emite comunicado tras tragedia

Desde su cuenta oficial de Instagram, Caribeños de Guadalupe emitieron un comunicado tras la tragedia.

“Queremos expresar nuestro más profundo pesar a la familia y amigos de quien en vida fue Marco Gamero de la Flor, y así mismo rogamos a Dios que su hermano tenga una pronta y total recuperación”, expresa en el inicio el comunicado.

Caribeños de Guadalupe tocando en el Chepita Royal antes de la muerte de Marco Gamero de la Flor.

Seguidamente, la orquesta aclara que esta tragedia ocurrió cuando ellos no se encontraban en el mencionado establecimiento: “Sucedió en momento que nuestra orquesta había concluido su presentación musical y sus integrantes ya se habían retirado de dicho recinto”. Ellos terminaron asegurando que no volverán a hablar del lamentable suceso.

Comunicado de Caribeños tras muerte de joven por descarga eléctrica.

Caribeños de Guadalupe: la tragedia

Las imágenes son claras al mostrar el momento del terrible hecho cuando Marco Gamero de la Flor se electrocuta y se encontraba sobre el escenario un conjunto musical que no era Caribeños de Guadalupe.

La madre del fallecido, Rosa de la Flor Vásquez, aseguró que hará la denuncia respectiva a los dueños del establecimiento antes mencionado y agregó que le ofrecieron 500 soles para que no hablara con la prensa.

“Ni todo el dinero me va a devolver a mi hijo. Lo único que quiero es que los dueños sean justos. Acabo de perder un hijo, tengo otro niño que no sé cómo irá a quedar. Lo único que quiero es que se hagan responsables... Fueron dos trabajadores de ellos y me dijeron que me iban a ayudar con 500 soles, pero que no denuncie a la prensa ni a la Policía. Los saqué botando de la clínica ¿cómo no voy a denunciar?”, comentó a RPP.

La hermana del Marco Gamero de la Flor aseguró que el terrible accidente se produjo cuando un personal del local se acercó a la zona donde ellos se encontraban portando un aparato que bota espuma, muy cerca de las piscinas.

A RPP, la hermana de la persona fallecida relató: “En un momento de esos ponen el cañón de espuma justo detrás de nosotros y no sé en qué momento, cuando me doy la media vuelta, lo veo a mi hermano tirado en el piso”.