Horacio Villalobos, jurado de La Academia, confiesa su odio por el reality [VIDEO]

Las críticas de Horacio Villalobos se volvieron uno de los momentos más temidos por los participantes de La Academia. El jurado siempre causaba polémica en el público mexicano por lo duro de sus comentarios.

Y esta vez no es la excepción, ya que en su participación en el programa radial de Yordi Rosado confesó lo mucho que odiaba La Academia antes de su llegada al programa.

“Yo odiaba con toda mi alma. Le decía ‘La Nacademia’ y la odiaba con toda mi alma”, expresó el mexicano.

Además, entre los duros calificativos de Horacio Villalobos hacia el concurso de canto, resaltó aquel en el que se refirió a la producción de TV Azteca como a “un prostíbulo de 3 pesos con ring de box”.

Una descripción que, de acuerdo al jurado, fue porque pasaron por muchas manos que hicieron que se “tratara de todo menos de cantar”.

Sin embargo, también resaltó el trabajo de la nueva producción de TV Azteca que revivió el proyecto hace tres años y la convirtieron el éxito televisivo que es hoy.

¿Por qué Horacio Villalobos ingresó a La Academia?

Yordi Rosado aprovechó la oportunidad para consultar a Horacio Villalobos por las condiciones que hicieron que aceptara formar parte del show.

“Cuando a mí me contrataron, yo dije que para ‘nacadas’ no me voy a prestar. De entrada, pregunté quién va a ser el jurado y me dijeron: ‘No, pues que va a ser Edith Márquez, Arturo López Gavito y tú'. Entonces acepté”, explicó.

Horacio Villalobos admite haber estado en realities ‘vendidos’

El mexicano Horacio Villalobos sorprendió al confesar experiencias pasadas en concursos que estuvieron arreglados. Aunque no dio nombres, fue firme en expresar su rechazo.

"Me ha tocado trabajar en otros realities donde quieren, de alguna manera, coaccionarte los productores para que tú votes por tal o cual persona, porque tienen un compromiso o porque la empresa tiene un compromiso con ‘Perenganito’”, concluyó.