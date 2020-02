Josimar sobre Gianella Ydoña: “Nunca me he casado, mi boda con ella fue simbólica”

Josimar Fidel sorprendió a sus seguidores en una entrevista para Domingo al día sobre su compromiso con María Fe Saldaña. Mientras contaba detalles de su viaje a Europa con la joven bailarina, reveló que le regaló un lujoso anillo a su nueva ‘protagonista’.

“He comprado un anillo de compromiso, un bolón... He venido con mi pareja y hemos ido a hacer shopping para los bebés allá en Perú, muy pronto van a saber, lo que hemos hecho por ahí… hay una sorpresa que ya todo el Perú se va a enterar. Una sorpresa en el ámbito sentimental y sobre todo familiar”, dijo.

PUEDES VER Josimar compra anillo de compromiso en Italia y sorprende a su novia

El salsero expresó su felicidad por esta etapa de su vida. Según contó, se lo entregó en el día de los enamorados, un 14 de febrero en Milano.

"Me comprometí, pero no quiero hablar mucho de mi vida privada. Estoy muy feliz, ella es una buena chica. Todo sucedió el 14 de febrero en Milano, pero no hay fecha para una boda, solo hemos formalizado nuestra relación y dejaremos que la cosas fluyan”, sostuvo.

Josimar confiesa que es enamoradizo: “Soy y seré un buen amante”

Josimar dijo nunca haberse casado

En dicha conversación, se le consultó también sobre su proceso de divorcio con Gianella Ydoña. Al respecto, Josimar desmintió la versión de los hechos.

“Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad”, confesó el salsero a Trome.

Josimar y su pareja.

Como se recuerda, el cantante fue involucrado en el 2019 con una bailarina de su agrupación cuando esta era menor de edad. No obstante, Josimar Fidel reveló que tenía como pareja a otra joven de 20 años, de nombre María Fé Saldaña.