Josimar a Magaly Medina: “Me cansé de que engañes al público"

Magaly Medina se mostró preocupada por Josimar Fidel, Jhon Kelvin, Michelle Soifer y otros personajes que se sometieron a la operación de la manga gástrica.

En la reciente emisión de Magaly TV, la firme, la conductora expuso el antes y el después del salsero. Ante el drástico cambio físico, la popular ‘Urraca’ entrevistó a especialistas para que opinen sobre lo que estaría pasando con el intérprete de “La mejor de todas”.

“Lo que puede estar pasando es que su cuerpo no esta recibiendo la cantidad de nutrientes que se necesitan. Como tu sistema digestivo ya no absorbe lo que absorbía normalmente, no solamente no absorbe grasas o carbohidratos, sino hay muchos nutrientes que también dejan de absorberse”, explicó un médico.

“No es un exceso, es una falta de nutrientes. Se está tomando la cirugía bariátrica como una carnicería”, manifestó el experto. Sin embargo, Josimar Fidel no tardó en responder a Magaly Medina, pese a las opiniones médicas en cuestión.

Josimar arremete contra Magaly Medina

A través de sus redes sociales, Josimar rompió su silencio después del informe y negó estar “muy delgado”, asegurando que la operación que se hizo hace un año fue lo mejor que le pasó y reprochó a Magaly Medina por “engañar al público” con las notas presentadas en su programa.

“Te voy a responder por aquí porque no pienso hablarle a ninguna de tus cámaras. Ya me cansé que sigas engañando al público que me sigue, que si estoy gordo que: ‘Ay, que gordo está Josimar’. Ahora que si estoy flaco: ‘Qué flaco que está'. No entiendo qué operación se ha hecho”, escribió el salsero en sus historias de Instagram.

“La cirugía que me realicé fue la mejor decisión de mi vida. Me cambió la vida por completo y para bien de mi salud y la de mi familia y la de ustedes mis seguidores. Ya saben algunos lo que me hice, pero lo digo otra vez para que sepan: yo me hice la manga gástrica”, explicó.

El salsero dejó en claro que se encuentra físicamente bien y su salud está mejor que nunca. Además, pidió a la conductora que deje se mentir a su público respecto a su nueva apariencia.

“Deja de estar dando información falsa acerca de mi salud que vas a seguir metiendo en problemas y no se dejen engañar por ti y por tus ganas de hacer rating con mala información, hago esto para que mis seguidores sepan mi estado de salud, totalmente sano, hay Josimar para rato”, finalizó.