La ex chica reality Jazmín Pinedo hizo unas declaraciones ante las cámaras de América Espectáculos donde reveló uno de sus deseos que se ha proyectado a cumplir.

Resulta que la famosa ‘Chinita’ se siente muy contenta por el nacimiento de la hija de su hermana Xiomara Pinedo, quien reside en Uruguay. Incluso se animó a dedicarle unas palabras agregando su anhelo de quedar nuevamente embarazada.

“Qué San Valentín tan especial, qué regalo de vida más maravilloso. Una fecha para recordarnos el verdadero amor con la llegada de este milagrito. ¡Bienvenida olí! ¡Te amamos!", fueron las palabras de la conductora.

Jazmín Pinedo expresa sus felicidad por nacimiento de su sobrina

De la misma manera, aprovechó el momento para resaltar uno de los propósitos que tiene en la vida. “Sí, sin dudarlo. Yo voy a volver a ser mamá, es algo que quiero sí o sí", reveló la figura de América.

Jazmín Pinedo en Instagram

“Quiero que mi hija tenga otra hermanita, que tenga a alguien chiquitita igual como yo me crié con mi hermana”, afirmó la conductora de Esto es guerra.

"Si llega alguien a mi vida, chévere, sino, de verdad, hay otros métodos. No me cierro a nada. Yo quiero ser mamá, tengo las posibilidades, tengo todo el amor dentro, tengo las herramientas para que nunca les falte nada”, exclamó la ex pareja de Gino Assereto.

Jazmín Pinedo confesó que el haberse convertido en madre ha sido una de las experiencia más maravillosa que ha podido suceder en la vida. “Lo más bonito que me ha pasado es ser mamá y quiero vivir esa magia con mi gorda”, manifestó la ‘Chinita’.

Cabe mencionar que la modelo declaró hace unos meses que pasó por un triste momento al sufrir una terrible pérdida cuando sostenía una relación con Gino Assereto.