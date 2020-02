¿Quién es Harvey Weinstein, el productor de cine declarado culpable de abuso sexual y violación?

El productor de Hollywood de 67 años, Harvey Weinstein, ha sido declarado culpable de abuso sexual en primer grado de Mimi Haleyi y de violación en tercer grado contra Jessica Mann, por un jurado en Manhattan. Pero, ¿quién es y por qué es tan mediático el caso?

Sus años de infancia y juventud

Nacido en marzo de 1952, Weinstein creció en un complejo de viviendas, que alojaba familias de clase media. Junto a sus padres de origen judío y su hermano menor Bob, vivió en un barrio de Queens en Nueva York.

Fue a la Universidad Estatal de Nueva York y a principios de los 70 formó la compañía Harvey and Corky Presents, con un amigo de estudios. Gracias a la promotora musical, artistas como Frank Sinatra o los Rolling Stones estuvieron en la localidad neoyorquina.

Sus años en Hollywood

Para finales de los 70, Harvey y Bob crearon una pequeña productora independiente a la que llamaron Miramax, en honor a sus padres Miriam y Max. La realización de la productora fue gracias a los fondos que adquirió en su compañía musical.

Diez años más tarde, a finales de los 80, la productora ya había realizado películas exitosas como Sex, Lies and Videotapes de Steven Soderbergh, My Left Foot de Jim Sheridan y Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore.

Pocos años después, en 1993, la gigante firma Disney decidió comprar Miramax entre US$ 60 millones y US$ 80 millones. Desde esa fecha hasta el 2003, la productora contó con una nominación a los Oscars cada año. The English Patient (1996), Shakespeare in Love (1998) y Chicago (2002) recibieron galardones.

Para el 2005, los hermanos dejaron Miramax, la marca que fundaron, y abrieron una nueva, The Weinstein Company (TWC).

En los últimos años, el productor de Hollywood siguió obteniendo premios de la Academia. Películas como The King’s Speech (2010) y The Artist (2011) forman parte de sus éxitos.

Las acusaciones y el movimiento #MeToo

En 2017, el diario The New York Time y la revista New Yorker difundieron reportajes sobre acusaciones de abusos realizados por el productor de Hollywood.

Las publicaciones de los medios estadounidense hizo que otras demandas salieran a la luz, impulsadas por el movimiento #MeToo. Decenas de víctimas contaron abiertamente sobre lo que sufrieron a manos del productor.

Actrices como Rose McGowan y Anabella Sciorra lo acusaron de violación. Su ex asistente de producción, Mimi Haley, aseguró que la obligó a practicarle sexo oral en el 2006.

El juicio de Harvey Weinstein inició el pasado 06 de enero en Nueva York. El productor estadounidense ha sido sindicado de agresión sexual, violación y abuso sexual de dos mujeres. Pronto iniciará un nuevo juicio en Los Ángeles por violación y agresión sexual.