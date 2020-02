Los curiosos detalles de la vida del conocido animador de Amonía 10: el ‘Gato’ Bazán [VIDEO]

Luis Enrique Bazán, más conocido como el popular ‘Gato’ Bazán, se ha convertido en el showman indispensable para los fanáticos de la agrupación emblématica de la cumbia peruana Armonía 10.

Y es que su personalidad y carisma le permitieron ingresar y quedarse en los corazones de su querido público hasta la actualidad, ya que él sigue viajando junto a la orquesta al interior del país y al extranjero.

PUEDES VER Bus de Armonía 10 y el colorido recibimiento tras su llegada a Cajamarca [FOTOS]

Canción “Mix Ayayay” llegó a cinco millones de reproducciones en YouTube.

A propósito de su cumpleaños número 55 que se celebra el 24 de febrero, recordamos la esencia que caracteriza su trabajo en una de las agrupaciones de cumbia más representativas del país.

El histriónico animador se ha referido a su divertido empleo como la oportunidad para sacar lo mejor de él, algo que incluso ha encantado a su familia.

“Ha llenado de alegría a mi familia. Me ha permitido conocer casi todo el Perú, el extranjero; amar lo nuestro. Que la gente se identifique con este estilo norteño de hacer cumbia, parte de la identidad del pueblo peruano. ¿Qué persona no ha bailado ‘Dios mío has que me enamore’, ‘Me emborracho por tu amor'”, dijo en una entrevista en el 2017 para El Tiempo de Piura.

Armonía 10

Por otro lado, El ‘Gato’ Bazán reveló en la misma entrevista cómo es su preparación antes de un concierto, dato que impresionó a sus seguidores ya que afirmó que no cuenta con un guión o preparación previa.

“No preparo nada. Si me proponen algo es cuando ya estoy en el escenario. No tengo un libreto, un guión, soy acción, reacción, pregunta, respuesta. Soy malo para preparar algo. Es natural todo lo que hago”, dijo.

Además, relató cómo fueron sus inicios en la famosa orquesta. Empezó su carrera como animador de ‘quinceañeros’, luego incursionó en el rock y, posteriormente, ingresó a la cumbia como un reto.

“Yo siempre quise, como un reto, entrar a la cumbia, que no era mi línea. El ‘Gato’ Bazán se ha convertido en una marca cuando está Armonía 10″, indicó el trujillano en un reportaje realizado por ‘Al sexto día’ a propósito de cumplir 25 años animando en los escenarios con el grupo cumbiambero.

Armonía 10 y Makuko Gallardo

Asimismo, Bazán se refirió a su espontánea forma de ser, que lo vuelve inigualable: “Es mi personalidad, mi forma de ser. Yo soy un vendedor innato. Vendo imagen, vendo la orquesta. Yo soy una voz libre”, comentó también para ‘Al sexto día’.

Cabe recalcar, que Lucho Bazán aseguró que uno de los momentos que lo marcó fue la partida de Makuko Gallardo, el famoso intérprete de ‘Cervecero’.

“Señor, Alberto acaba de fallecer. Hace media hora se acaba de ir con mi hermano Lucho, le ha dado un infarto”, fueron las palabras por las que se enteró del deceso de su amigo, confesó en una entrevista para un conocido canal de YouTube en el 2019.

Finalmente, aseguró tener una gran responsabilidad para las futuras generaciones, ya que es el alma de los conciertos de Armonía 10: “Tengo un legado muy importante”, expresó en la entrevista para El Tiempo .