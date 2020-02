La semana pasada, Anahí de Cárdenas recibió unos comentarios desatinados en Mujeres al mando por su outfit en el estreno de Locos de amor 3. El turbante y el saco que usó la actriz fueron blanco de opiniones desafortunadas.

Algunos de estos comentarios por parte de los panelistas de Mujeres al mando respecto al saco azul de Anahí de Cárdenas fueron: “Es un saco invernal con un vestido veraniego... El saco es el que tu esposo te da cuando tienes frío y no tienes el chal” o “el saquito es cuando salgo se una fiesta a las 5 de la mañana y mi amor me da para que me abrigue”.

Tras varios días de darse a conocer estas apreciaciones, Anahí de Cárdenas se tomó el tiempo para responder, desde el punto de vista de la moda, a dichos comentarios.

En sus historias de Instagram, Anahí de Cárdenas compartió unas de imágenes de revistas especializadas donde se mostraban a modelos y actrices usando sacos muy similares a los que la actriz portaba en el estreno de Locos de amor 3.

Luego de esto, en historias de Instagram siguientes, comentó en relación a las críticas hechas en Mujeres al mando: “Para que sepan, lo sacos se usan y están bastante de moda. Lo dicen revistas... No yo”.

No contenta con esto, Anahí de Cárdenas continuó mostrando imágenes de mujeres portando sacos para enfatizar otro mensaje: “Un par más, solo por joder...” acompañado de un emoticón de risa.

Disculpas para Anahí de Cárdenas

Estas publicaciones las hizo luego que las estilistas que la criticaron, Danitza García y Giulianna Sanmarco, se disculparan de forma pública por olvidar que usaba turbante, precisamente, por el cáncer de mama que la aquejaba y los tratamientos con quimioterapia que produjeron la caída de su cabello.

“Hoy día hubo un comentario que fue mal interpretado o mal entendido. Por mi parte, hablé de la belleza externa e interna de Anahí de Cárdenas a quien yo admiro y respeto mucho, como persona, como mujer, como profesional y como cantante... Te pido, Anahí de Cárdenas, un millón de disculpas humildemente”, dijo Danitza García.

Mientras que Giulianna Sanmarco dijo: “He sido muy torpe y estoy muy avergonzada por lo que dije ese día por ignorancia, y por no haber hecho mi tarea porque de verdad que no sabía. No sabía que ella estaba pasando por este momento tan difícil, ella es una flor de hierro, pero ahorita está un poco frágil”.