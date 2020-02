Ana Torroja llega a Lima en abril con todos los éxitos de Mecano

La cantante española Ana Torroja, regresa a los escenarios con su nueva gira, “Tour Volver”, un repertorio que reúne lo mejor de su carrera como solista y los éxitos de Mecano, la banda más influyente de la música española en los 80s. En nuestro país se presentará el próximo 23 de abril en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula.

La compositora madrileña lanzó cuatro nuevos temas, el año pasado, como adelanto a su próximo disco del que se desprende el tema “Ya me cansé de mentir” con el que vuelve a trabajar junto a los productores y DJs, Pional y Herny Saiz, nombres fuertes de la escena electrónica en Madrid. Con “Tour volver”, Ana Torroja llegará a varias ciudades de España y Latinoamérica mostrando lo nuevo de su trabajo en solitario y parte de lo mejor de su extensa trayectoria que hasta el momento no habían sido incluidas en sus conciertos.

Con ocho discos como solista, Ana Torroja es sin duda, una de las voces femeninas más representativas. Temas como “A contratiempo”, “Sonrisa” o “No me canso” se han convertido en himnos para toda una generación. El regreso a sus raíces más electrónicas se encuentra en los últimos singles como “Llama”, “Antes” o “Ya fue”, un género al que la compositora e intérprete reconoce necesitaba volver. “Llama”, por ejemplo, contó con la colaboración de la cantante Rosalía en la composición, y la producción de El Guincho y Alizz, responsables de ‘El mal querer’ de Rosalía.

El “Tour Volver” no solo mostrará los nuevos caminos de Ana Torroja, la gira propone un recorrido por toda su carrera, en la que no faltarán temas inolvidables de Mecano como “Cruz de navajas”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “Hijo de la luna” o “La fuerza del destino”. Las entradas para su show en Lima ya están a la venta en Teleticket.