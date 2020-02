Alejandro Sanz rompe en llanto en pleno concierto al recibir conmovedor mensaje

Alejandro Sanz se vio sorprendido la noche del sábado 22 cuando ofrecía su concierto en el Hipódromo de Palermo en Argentina. El cantante de Cuando nadie me ve se conmovió hasta las lágrimas por el mensaje que sus fans le tenían preparado en medio del concierto.

Mientras el cantaba El trato, el lugar se tiñó de azul y se levantaron entre el público unas letras gigantes que tenían una frase significativa para Sanz.

“Mira lo que ha hecho el cielo”, se leía en las letras acompañadas de los gritos de parte de los seguidores del cantante.

Concierto de Alejandro Sanz en España. Foto: Albert García

“Eso lo decía mi madre cada vez que veía un atardecer” confesó Sanz entre lágrimas, evidentemente emocionado y hasta casi sin poder hablar. Tal fue la reacción ante el mensaje que el cantante tuvo que parar unos minutos el espectáculo.

Recuperado, brindó palabras de agradecimiento y cariño a su público. “Muchas gracias. Los quiero mucho. De verdad, gracias, son increíbles”, repetía.

Alejandro Sanz en Argentina 2020. Foto: Rodrigo Néspolo

La sorpresa de parte de los fanáticos no acababa. Había una segunda. Cuando Alejandro Sanz empezó a interpretar Yo te traigo, se pudo apreciar carteles blancos en los que se escribía “Gracias por venir”. El cantante sonrió en ese momento, para que, minutos después, expresara su sentir sobre lo acontecido en el concierto.

“No les puedo explicar la cantidad de emociones que he sentido aquí arriba viendo el espectáculo que nos han dado ustedes. No me quiero ir, aquí me quedo yo, tengo un repertorio como de 300 o 400 canciones ¿Tienen algo que hacer mañana?”, bromeó con el público.