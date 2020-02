Sábado Deluxe: Andrea, Ismael y Óscar, al descubierto por polígrafo de la verdad

Andrea, Óscar e Ismael de La isla de las tentaciones acudieron al programa Sábado Deluxe para contar toda la verdad sobre su trío amoroso. Los concursantes se sometieron a las preguntas del ‘Polideluxe’ en un polígrafo a tres bandas.

Cabe recordar que el reality se grabó en verano y se tuvo que mantener el secreto de qué había pasado con los protagonistas hasta el final del programa.

Al ingresar al plató del programa, Andrea confesó que sí que pasó una noche con Ismael. Sin embargo, no se lo dijo a Óscar porque no lo consideró oportuno: “Yo tampoco sabía lo que Óscar quería conmigo. No quise darle detalles porque él tampoco me había preguntado”, ha asegurado la concursante.

Andrea, Óscar e Ismael en el ‘Polideluxe’

En la hoguera final, Andrea optó por marcharse de la isla con Óscar, uno de los solteros, rompiendo así su relación de alrededor de dos años con Ismael. Sin embargo, de vuelta en Madrid, mantuvo con él un reencuentro pasional que precipitó que su reciente relación con Óscar se terminara bruscamente, en directo, en El debate de las tentaciones.

La máquina de la verdad confirmó algunas de sus respuestas y refutó otras.

- Es ‘cierto’ que ni Ismael ni Andrea habían engañado al otro antes de su participación en La isla de las tentaciones.

- Ismael sigue enamorado de Andrea (algo que no es recíproco, según el polígrafo).

- El polígrafo afirmó que Andrea ya tenía pensado cambiar a Ismael por otro antes del reality para hacerse famosa.

- Ismael defendió en todo momento ser un chico fiel y el polígrafo le dio la razón.

- Óscar eligió tratar de seducir a Andrea por considerarla el mejor “objetivo” y la más “receptiva” a meterse en un affaire.

- Óscar tenía planeado romper con la catalana tras su aventura en el reality.

Las respuestas de Óscar hicieron que Andrea acabara llorando en el programa, y no ayudó el hecho de que Óscar reconociera que “no está enamorado” de ella y que ha estado manteniendo relaciones sexuales con otras en las últimas semanas.

Pese a todas las confesiones, la pareja acabó prometiéndose “una noche de copas” para hablar las cosas.

Reality ‘La Isla de las Tentaciones’

El programa reality consiste en separar en dos villas diferentes a los integrantes de cinco parejas que están en crisis o que quieren comprobar hasta qué punto pueden confiar en su compañero sentimental. Además, cada grupo convive con diez chicas o diez chicos solteros.

'La Isla de las Tentaciones’ 2020

El reality fue emitido entre el 9 de enero y el 13 de febrero de 2020. El lugar donde los participantes estaban ubicados era en la República Dominicana, allí se encontraban divididos en dos villas: Villa Playa (chicos) y Villa Montaña (chicas).