Rocío Carrasco ha pasado una semana difícil luego trascendiera la sentencia que narraba qué ocurrió en el verano de 2012, cuando su hija, Rocío Flores, abandonó a los 15 años el domicilio tras una fuerte discusión con la presentadora y colaboradora de televisión española.

Luego de años de silencio, Rocío Carrasco decidió conceder una entrevista al programa radiofónico La mañana de Andalucía de Canal Sur. “He llorado mucho, hay heridas que no cierran”, mencionó.

Han pasado casi ocho años desde el distanciamiento entre ambas, y por las declaraciones públicas que han brindado, la reconciliación se ve cada vez más lejana.

Rocío hija y Rocío madre llevan años distanciadas.

¿Cómo se enemistó Rocío Carrasco con su hija Rocío Flores?

El 27 de julio de 2012 ocurrió una fuerte discusión entre madre e hija. El altercado llegó a tal punto que Rocío Flores decidió irse a vivir con su padre, Antonio David Flores.

La revista Vanitatis publicó la sentencia del Juzgado de Menores número 4 de Madrid que condenaba a Rocío Flores por haber agredido a su madre aquel aciago día:

“Sobre las 8:00 horas del día 27 de julio de 2012, encontrándose la menor en el domicilio familiar junto a su madre, la pareja de esta y su hermano, inició una disputa con aquella en el transcurso de la cual le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo”.

La agresión provocó a Rocío Carrasco “policontusiones con equimosis en la región frontal derecha, con edema en ambas muñecas, en muslo derecho, en el antepié derecho y un hematoma en el segundo dedo del pie derecho”.

“Hasta ahora lo he hecho así y de momento me ha ido bien la cosa”, menciona al respecto Rocío Carrasco. Además considera que hace bien en guardar silencio. Sin embargo agrega, “Todavía no me he despachado a gusto”, frase que abre la posibilidad de que en algún momento cuente toda su verdad.

Rocío Carrasco se encuentra en plena promoción de la obra musical en memoria de su madre, Qué no daría yo por ser Rocío Jurado.

“La he tenido siempre igual de presente y la he sentido siempre a mi lado. Ella siempre está conmigo. Todos los días la necesito al cien por cien”, mencionó en la entrevista radiofónica.