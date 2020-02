Quentin Tarantino se convirtió el padre por primera vez a la edad de 56 años. El galardonado director de Érase una vez en Hollywood y su esposa, Daniella Pick, le dieron la bienvenida a su primogénito el pasado 22 de febrero.

La información fue difundida por TMZ, medio al que una fuente cercana al cineasta confirmó la noticia. Además, se reportó que el niño habría nacido en Tierra Santa.

PUEDES VER Quentin Tarantino causa revuelo por señalar pronunciado escote de Salma Hayek

Según reportó el mencionado portal, el primer hijo de Quentin Tarantino nació en Tel-Aviv. Esta fue la ciudad elegida por la pareja para que su hijo pueda tener el mismo lugar de nacimiento que su madre. Daniella Pick, de 35 años, es una cantante y modelo de origen israelí.

El nacimiento se habría llevado a cabo en Tel-Aviv, Israel, país de origen la modelo de 35 años. (Foto: AFP)

La pareja se conoció en el año 2009 durante las grabaciones de Bastardos Sin Gloria, film que fue dirigido por él. Su romance llegó al altar en el año 2018 y ,algunos meses más tarde, ellos anunciaban por todo lo alto que se encontraban a la espera de un nuevo integrante de la familia.

PUEDES VER Globos de Oro 2020: Quentin Tarantino se conmueve al recordar que será papá por primera vez

“Daniella y Quentin Tarantino se encuentran muy dichosos al anunciar que están esperando un bebé”, expresó en ese entonces un representante de la pareja al portal E!.

Quentin Tarantino (Foto: Isaac Brekken / AFP)

A pesar de la felicidad que expresó el director luego de confirmarse la noticia del embarazo, más de una década atrás había mostrado su aversión a convertirse en un padre de familia.

“Cuando estoy haciendo una película, no hago nada más. Todo es sobre la película. No tengo esposa. No tengo hijos. Nada se puede imponer en mi camino. El mundo puede irse al infierno, no me importa. Esta es mi vida”, expresó durante una entrevista a GQ.

Aunque la pareja no haya realizado un pronunciamiento oficial confirmando la llegada de su bebé, se espera que revelen más detalles sobre el acontecimiento en las próximas horas.