Magaly Medina prefiere minimizar los comentarios que viene recibiendo por parte de Mónica Cabrejos. Tanto ella, como sus otras compañeras de Válgame, han venido criticando a la conductora de Magaly TV, la firme por darle su respaldo a Melissa Klug.

La popular ‘Urraca’ no dudó en responder a uno de sus seguidores que le preguntó acerca de las indirectas que le ha mandado Mónica Cabrejos. Ante ello, la periodista le envió una contundente respuesta durante un live de Instagram.

“Ay mira, hay gente a la que hay que dejarla que hablen y hablen, porque si no hablan de uno, imagínense, estaría desaparecida”, aseguró Magaly Medina.

Asimismo, la polémica celebridad recalcó que es ella quien elige a quien responder y dio a entender que Mónica Cabrejos no era una de ellas. “Pero yo no contesto, yo elijo a quién contestar, cuando contestar y cómo hacerlo”.

Magaly Medina dejó en claro que no se deja amilanar por los comentarios de sus colegas y no se siente afectada por lo que hablan de ella. “Mientras yo esté tranquila y feliz, ¿ustedes me ven mal? Déjenla que me siga mandando indirectas”.

Por otro lado, cabe recordar que Mónica Cabrejos dijo, en una entrevista para Trome, que Magaly Medina era una persona incongruente con sus opiniones y consideraba que era una mujer empoderada cuando le convenía, debido a que apoya el hecho de que Melissa Klug pida una fuerte suma de dinero a Jefferson Farfán para la manutención de sus hijos.