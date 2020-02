Mónica Cabrejos fue bailarina y se convirtió en una figura recordada de Risas y salsa, como también de otros programas de entretenimiento. Sin embargo, antes de llegar al mundo de la televisión tuvo que aprender a sobrevivir desde los 9 años. A esa edad ya sabía lo que significaba trabajar.

“Me aplaudirían si yo fuera una mujer millonaria, echada en mi cama rascándome la panza. Ven al millonario como un negocio y el estudio no te lo van a aplaudir nunca”, mencionó en una entrevista para un diario local.

La conductora de Válgame reveló que la gente tiene un afán por quitar mérito a sus logros, a pesar del sacrificio que ha hecho para llegar donde está actualmente.

“La gente me vería bien si tuviera 10 hijos de un millonario y me paseara con carteras de Louis Vuitton y joyas. Pero no, yo sobresalgo por mis propios méritos y eso a mucha gente no le gusta. Me quieren quitar lo que tengo, bien podría yo dedicarme a otras cosas, pero esa es la mezquindad de ciertas personas que no te permiten ver realizada”, aseguró Cabrejos.

Mónica Cabrejos Foto: archivo

Asimismo, indicó que no se refiere a Melissa klug, sino que simplemente está dando una opinión como periodista que es. Además recalcó que no está de acuerdo en que se tenga que usar a los hijos para pedir una indemnización.

Por otro lado, también comentó acerca del respaldo que Magaly Medina le ha dado a la ‘Blanca de Chucuito’.

“Yo creo que Magaly es una mujer empoderada cuando le conviene. Defiende a las mujeres de violencia; sin embargo, apoya el concepto de una indemnización por el tiempo que estuvo de pareja. Yo creo que hay un nivel de incongruencia, es mi opinión. Ella puede pensar diferente a mí, me puede insultar (...) Esa es la calidad de persona que es y de la escasez de argumentos que tiene para decir que no le gusto y tampoco [le gustan] mis opiniones”, declaró Mónica Cabrejos para Ojo.