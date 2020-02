Khloé Kardashian sobre Tristan Thompson, el padre de su hija: “Es una gran persona”

En un nuevo episodio de Keeping up with the Kardashians, Khloé Kardashian aparece como la invitada especial del podcast de Laura Wasser, Divorce Sucks!.

Durante la entrevista, la socialité se animó a hablar acerca de la relación que mantiene con su expareja el jugador de baloncesto, Tristan Thompson, padre su hija True de 1 año.

PUEDES VER Khloé Kardashian estaría nuevamente embarazada de su exnovio

En un primer momento, la empresaria habló acerca de cómo vivió el divorcio de sus padres Robert George Kardashian y Kris Jenner.

“Nunca, nunca escuché a mis padres hablar irrespetuosamente sobre el otro. Para mí, True tiene uno y un mes de edad, así que realmente no sabe lo que está pasando”, dijo la madre.

Sin embargo, aclaró que trata de no construir un ambiente tenso para su hija: “Para mí, ella sí lo sabe y siente energía y yo creo mucho en eso. Así que hago todo lo que puedo para no poner mucha energía a su alrededor", explicó.

La empresaria dijo que trata de darle la misma experiencia que ella vivió con sus padres a su pequeña hija .

“Cuando era niña, no lo sabía. Mis padres eran tan buenos en no dejarnos sentir lo que sea que estaban pasando”, confesó.

La socialité también contó que sabe que su expareja adora a su hija: “Sé que su padre es una gran persona, sé cuánto la ama y se preocupa por ella, así que quiero que él esté allí”.

PUEDES VER Kim Kardashian pifió al exnovio de su hermana Khloé en pleno partido

Recientemente, el jugador de baloncesto mostró que lleva un buena relación con la madre de su hija cuando dejó un comentario afectuoso en la foto de Khloé Kardashian con la niña en Instagram.

Tristan Thompson comentó: “¡¡¡Mamá y tutú!!” , usando un apodo para referirse a la pequeña.