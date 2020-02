Karina Rivera tiene 50 años y se ha convertido en la ‘soltera codiciada’ para muchos cibernautas tras su regreso a la televisión peruana y por confirmar que se ha divorciado del padre de sus hijas, Orlando Fundichely. La conductora de Todo por amor confiesa que tiene la esperanza de encontrar a la persona ideal

Según cuenta Karina Rivera, ella luchó para salvar su matrimonio con el actor cubano Orlando Fundichely, sin embargo, terminó por quebrarse la relación después de veinte años.

Para la animadora infantil, Orlando soñaba con hacer su vida fuera de Perú, uno de los motivos que habría provocado la ruptura. “La luchamos, pero nos dimos cuenta de que no podíamos seguir así y que cada uno encuentre su felicidad como guste. La felicidad de él era estar en el extranjero, trabajar allá y la mía aquí, a lucharla con mis hijas”, contó a Trome.

Karina Rivera y Orlando Fundichely Foto: archivo

Karina Rivera asegura que el amor verdadero aún no llega a su vida. “Sería lindo encontrar al amor de mi vida, estar de la mano y sonreír. No le he cerrado las puertas al amor”, confesó.

Por otro lado, prefirió no revelar mayores detalles de su separación con Orlando Fundichely, quien hace unos días anunció que ya tiene una nueva pareja: una mujer cubana.

“No porque seamos famosos o conocidos debemos divulgar nuestras vidas. Nosotros ya estamos divorciados, ahora él tiene una nueva relación, le está yendo bien y estamos tranquilos”, declaró la integrante de Todo por Amor.

Karina Rivera anuncia su separación con Orlando Fundichely

En diciembre del 2018, Karina Rivera emitió un comunicado donde confirmó que su matrimonio con Orlando Fundichely había llegado a su fin. Allí agradecían a sus seguidores y evitaron revelar las razones de la separación. “El cariño es mutuo. Hemos quedado de la mejor manera, como tiene que ser”, expresó.