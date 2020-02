Josimar Fidel hizo una gira por Europa y puso a bailar a todo el público peruano al ritmo de sus mejores temas. El cantante sorprendió a todos sus seguidores que se encuentran viviendo actualmente en Italia.

Ofreció tres presentaciones. La primera fue por el Día de San Valentín en la ciudad de Torino, luego se presentó en la ciudad de Milano y por último deleitó a todos en Florencia.

En la ciudad italiana, muy conocida por ser la cuna del arte, Josimar finalizó su gira por el viejo continente. Asimismo, entre los asistentes no sólo habían fanáticos peruanos. El mundialista uruguayo Martín Cáceres también estuvo presente en el show debido a que actualmente se encuentra jugando en la Fiorentina.

Ante la presencia del cantante, el futbolista confesó ser admirador del intérprete. “Lo sigo desde hace bastante tiempo y estoy contento de que esté aquí”, contó para Domingo al Día.

Martín Cáceres asistió a uno de los conciertos de Josimar en Europa Foto: Instagram

Además, mencionó que es seguidor de la salsa desde hace mucho tiempo atrás. “A mí de verdad me gusta la salsa desde hace miles de años. A él (Josimar) lo sigo hace 3 años y estoy contento con su presencia. Me quedo todo el concierto y luego me voy a casa”, expresó.

Tras ello, Josimar no pudo evitar emocionarse ante las palabras del reconocido futbolista, quien estuvo presente en su concierto. “Es un tremendo futbolista y estoy orgulloso de que escuche mi música. Dios quiere eso, que la gente escuche mi música. Antes lo escuchó Messi, Neymar, Farfán y ahora Cáceres”, mencionó.

Cabe recordar que hace unos días Martín Cáceres compartió un video en sus redes sociales donde saluda al cantante. “Buena mi hermano”, se lee en el video.