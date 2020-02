En medio del escándalo por los audios revelados como parte del juicio por difamación que mantiene con su exesposa Amber Heard (ambos se acusan de violencia doméstica); el actor Johnny Depp reapareció en el cine, pero lo hizo sin fortuna, según la crítica que asistió a las proyecciones de la película Minamata en el Festival de Berlín.

Depp interpreta al fotoperiodista Eugene W. Smith, quien documenta el envenenamiento masivo por mercurio de un pueblo japonés en 1973. Para la prensa internacional se trata solo de una película con “buenas intenciones” pero “cargada de clichés”, y The Guardian la califica como un intento de redención.

El actor ofreció una conferencia en la Berlinale y habló de la fascinación que tiene por el trabajo de Eugene W. Smith. Dirigida por Andrew Levitas, Minamata es protagonizada y producida por el mismo Depp, quien aclaró que no pensó en dirigir esta ni ninguna otra cinta después de The Brave (1997). “Fue suficiente como experiencia, sentí que mi cabeza iba a explotar. Aprendí la lección y jamás dirigiría nada, especialmente conmigo como actor. Jamás me contrataría como actor, odio verme en pantalla”.