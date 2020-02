La cantante Susan Prieto se comunicó con sus seguidores para recalcar el conflicto que se ha generado con la panelista Janet Barboza, quien asegura que la demandará por haberla tildado de discriminadora.

“Nunca he sido alguien que viva de escándalos. Si la señora Janet Barboza no recuerda, pues la entiendo, la memoria es frágil. Por mi parte no voy a decir nada más al respecto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, hizo un hincapié sobre los temas más sonados en nuestro país aprovechando en lanzar una indirecta la famosa ‘Rulitos’.

Susan Prieto destacada participante de canto

“Hay casos muy importantes como feminicidio y violencia a los que realmente la justicia tiene que prestar atención, en lugar de hacerles perder el tiempo”, sentenció la exparticipante de La voz Perú.

Susan Prieto le responde a Janet Barboza

Estas rencillas iniciaron después que Susan Prieto hiciera público las declaraciones de Janet Barboza asegurando que ''no la aceptó en su programa solo por estar subida de peso''.

“En el momento me afectó un poco pero igual en general, yo siempre he tratado que este tipo de comentarios no lleguen a mí tan fuertemente. Igual, que alguien de la televisión te diga eso es un poco fuerte igual y no me hizo a mí, pero se lo comentó a mi mamá”, declaró la artista.

Susan Prieto lanza contundente mensaje a la conductora Janet Barboza

Ante estas palabras, la conductora no se quedó callada y salió en su programa Válgame para aclarar el tema. “Me voy a tomar todo el derecho de iniciar acciones que yo considero porque no te pueden decir a la ligera discriminadora, ni racista. Son hechos que afectan la libertad de una persona. Esto nunca pasó", sentenció la figura de Latina.