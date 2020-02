Janet Barboza envía indirecta a Rodrigo González y cuestiona al Ministerio de la Mujer

Janet Barboza, como otras figuras de Latina Televisión, asegura ser víctima de burlas por su físico todos los días. Pese a que no mencionó a Rodrigo González, todo indicaría que se referiría a él, pues en los últimos días ha sido denunciado por maltrato a la mujer y violencia psicológica.

La conductora de Válgame cuestionó un tuit del Ministerio de la Mujer que rechazaba toda forma de violencia y reproducción de estereotipos de género.

Para Janet Barboza, las celebridades peruanas son atacadas. Incluso, mencionó como ejemplo la papada de Tilsa Lozano, imagen que fue difundida por Rodrigo González en su cuenta de Instagram.

"¿Y la papada de Tilsa Lozano? ¿Señores del ministerio de la mujer vale menos por pertenecer al espectáculo? Se le ataca todos los días al igual que a mi, haciendo burlas por el físico", escribió la exbailarina.

Janet Barboza cuestiona al Ministerio de la Mujer. Captura: Twitter.

Es menester recordar que Rodrigo González fue denunciado por maltrato a la mujer por Susana Umbert, gerenta de entretenimiento de Latina. Tilsa Lozano también presentó cargos por maltrato psicológico al igual que Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

Janet Barboza niega burlas en Válgame

Los usuarios cuestionaron a Janet Barboza por la actitud de los panelistas de Válgame, quienes son señalados de mofarse de la gente de ‘Chollywood’.

Sin embargo, ella negó que satiricen para tener más rating. “DIFERENCIEMOS, en nuestro programa no encontrará NINGUNA burla por el físico a las personas. Hablamos de los looks o temas amorosos que a la gente entretiene. Mis compañeros y yo al igual que la producción decidimos NO hacer referencia al aspecto físico de NADIE”, se lee en el tuit.