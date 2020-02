Ducelia Echevarría: el día en que participó del Miss Perú 2014 [VIDEO]

Ducelia Echevarría ha sorprendido a más de uno con un video que muestra su participación en el certamen de Miss Perú 2014. Luego del enfrentamiento que tuvo con Karen Dejo por decirle “los años te pesan", los usuarios de las redes sociales no dudaron en viralizar un clip donde aparece la chica reality en el célebre concurso de belleza.

Las imágenes llegaron a En boca de todos y mostraron a Ducelia con un temperamento muy diferente al que ahora posee.

A los 20 años se presentó como participante del Miss Perú 2014 y representó al departamento de Pasco. En ese entonces, según el video, la modelo lucía mas delgada, el cabello lacio, tímida y su voz era más suave.

Ella contó lo difícil que fue llegar a Lima completamente sola. “Fue complicado, vine a un mundo donde no tenía a nadie, me encaminé y enrumbé sola. Estudié Administración hotelera con la finalidad de regresar algún día a mi tierra”, contó para un medio local.

Ducelia Echevarría Foto: captura

Ducelia Echevarría explicó en el programa En boca de todos la emoción que sintió al ver el video de su participación en el certamen. “Mi mamá desde chiquita me hacía concursar en todos los certámenes de belleza, algo que a mí no me gustaba en realidad, pero lo hacía por ella y le mando un saludo enorme a mi mamita” confesó.

Cabe recordar en el dicho concurso también participo Brunella Horna, además la modelo recordó que fue una experiencia muy bonita. “Es verdad, participé en el 2014 con Brunella, justo lo recordábamos el otro día. yo recién llevaba acá en Lima dos años, era súper tímida, era un mundo al que recién estaba entrando. Pasé muchas experiencias, buenas y malas, pero de todo rescaté algo positivo y seguí creciendo”, mencionó.