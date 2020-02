Fallece la madre del actor mexicano Eduardo Yáñez [VIDEO]

El reconocido actor mexicano Eduardo Yáñez no atraviesa por un buen momento, luego de conocerse el sensible fallecimiento de su madre María Eugenia Luévano. El intérprete, evidentemente afectado, compartió un emotivo video a modo de despedida de su progenitora.

Las Estrellas asegura que la progenitora de Eduardo Yáñez murió a los 82 años, pero no hay detalles ni certezas sobre las causas de la muerte de María Eugenia Luévano.

Poema que Eduardo Yáñez dedicó a su señora madre.

La publicación en Instagram significó la despedida de su madre, y generó poco más de 66 mil reacciones. Las imágenes están acompañadas de un breve mensaje: “Descansa en paz”, mientras que, en los comentarios de la misma, el propio actor escribió: “Gracias a todos por su muestra de cariño”.

Es menester recordar que desde el 2017 la madre de Eduardo Yáñez vivía en un asilo, luego que se descubriera que la recibía diversos maltratos de parte del personal que su hijo contrató para que la cuidaran. Estos abusos tuvieron causaron que pierda un brazo.

El video publicado en Instagram es un reflejo de la relación que Eduardo Yáñez tenía con doña María Eugenia Luévano. De hecho, el actor le dedicó un poema titulado Bonita: “Ella es bonita, no bonita de aquella que roban portadas, ella es bonita de aquellas que con una sola sonrisa te roban el alma”, extracto que también compartió en la mencionada red social.

Y es que esta red social ha sido un testigo del gran amor que Eduardo Yáñez siente por la mujer que lo trajo al mundo. Hace dos semanas compartió un collage de fotos muy tiernas de ambos.

Eduardo Yáñez usó su cuenta de Instagram para demostrar el amor que siente por su madre.

Y en octubre de 2019, durante la celebración del cumpleaños de su madre, se puede ver a la progenitora de Eduardo Yáñez rodeada de sus seres queridos y cortando una torta.

De hecho, muchos malinterpretaron el amor que Eduardo Yáñez siente por su madre cuando hizo unas declaraciones que dejaron asombrados a muchos.

Madre de Eduardo Yáñez celebrando su último cumpleaños en octubre de 2019.

“Me quería casar con ella y formar un hogar. Cuando está chavo no piensas en cosas distorsionadas. Te lo estoy diciendo como el amor puro de un ser humano a otro. Con el que quieres convivir para siempre y estar para siempre a su lado, cuando se sabe que no se va a ser así”, confesó en noviembre de 2019 al programa Venga la alegría.

De hecho, doña María Eugenia Luévano fue consultada por sus herederos y no dudo en responder: “Mis hijos siempre se portaron bien, porque su tutor era militar y era muy enérgico”.

Pero en la misma charla, la madre de Eduardo Yáñez aseguró que anhelaba que su famoso niño estuviera junto a ella más seguido: “¿Qué pedirías?”, le preguntaron a la mujer: “Que tú (su hijo actor) te quedaras a vivir cerca de mí”, a lo que el actor con ternura replicó: “Estoy cerca mamá, pero voy a venir más seguido si eso es lo que quieres”.