Tras una ardua evaluación de más de cien postulantes, la directora de cine peruana Julia Patricia Perez formará parte del grupo exclusivo y seleccionado de 8 directoras que participarán en el Alternative Directors Program de la NBC Universal Studios (2019-2020) con el objetivo de tener a su cargo la dirección de segmentos de programas de la cadena televisiva.

Julia será asignada a tres producciones de la NBC con un director mentor. Así, podrá sumergirse en todos los detalles de la preproducción y producción con la meta final de llegar a dirigir un segmento de los programas World of Dance de Jennifer Lopez, Making it de la reconocida comediante y productora Amy Poehler, y The Kelly Clarkson show.

PUEDES VER Productor de Bollywood acusa de plagio a Parásitos

“Me siento muy feliz de poder representar al Perú en estos prestigiosos programas de la NBC y de poder llevar la visión de la mujer latina a las producciones de esta gran cadena. Es una oportunidad gigante y estoy sumamente agradecida con la NBC por dar la oportunidad a directoras mujeres y latinas de incursionar en este campo de la televisión sin guion ”, dijo Perez.

El programa Alternative Directors Program se lanzó hace dos años con la finalidad de lograr una representación equitativa detrás de escena de las series de no ficción de la compañía, ofreciendo a las directoras y grupos étnicamente diversos la oportunidad de expandir sus estilos de dirección con el objetivo final de contratarlas como directoras de espacios de la NBC o series de Universal Television Alternative Studios.

Julia Patricia Perez, que radica en Los Ángeles, ha tenido la oportunidad de trabajar durante su carrera profesional para diferentes estudios como Disney, Paramount Pictures, CBS y ABC como miembro del Directors Guild of America. A la par de su carrera como asistente de dirección para series de televisión, produjo y dirigió los documentales Mistura, el poder de la cocina y Buscando a Gastón.

Por el momento, mientras se inicia el programa, se encuentra terminando la postproducción de tres películas documentales: The Anatomy of Chocolate, un delicioso viaje alrededor del mundo buscando el origen de la pasión universal por el chocolate, Yanapanakusun, la emotiva historia de una casa en el corazón del Cusco que alberga a niñas que han escapado de la violencia como trabajadoras domésticas, y The Raw Beauty Project, historias inspiradoras de cinco mujeres con discapacidad que luchan por un futuro en Los Ángeles.