Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez y su novia: “Que tengan perritos o que se casen me da igual”

Christian Domínguez y Pamela Franco confesaron que se casarían este año a pesar de llevar pocos meses juntos. La expareja del cumbiambero, Isabel Acevedo, se pronunció sobre la inesperada noticia.

Durante una entrevista para América Espectáculos, la ahora integrante de Esto es guerra aseguró que no le importan los planes del cantante con su querida. Para ella, él ya es parte de su pasado y superó el fin de su romance, el cual duró tres años.

“Que sean felices, siempre lo he dicho. No hablo de él, estoy tranquila, enfocada en mis cosas, estoy feliz”, afirmó Isabel Acevedo.

Incluso, Christian Domínguez y Pamela Franco revelaron que estarían buscando tener un hijo, por lo que la integrante de Alma Bella se ha sometido a análisis y chequeos médicos. “No sé, estoy en otra, que tengan perritos, bebitos, que se casen, me da igual”, agregó.

Christian Domínguez y Pamela Franco se casan. Foto: Composición

La popular 'Chabelita' contó detalles de cómo ha logrado superar la ruptura amorosa que se anunció luego de que el cumbiambero sea captado besando a su compañera de trabajo. “Tienes que pensar en ti, seguir adelante, pensar en tu familias y seres queridos”, respondió.

Christian Domínguez se borró tatuaje de Isabel Acevedo

La bailarina y ahora chica reality Isabel Acevedo confirmó que aún tiene el tatuaje que se hizo en honor a su vínculo con Christian Domínguez.

Pese a que el artista borró el suyo cambiándole el diseño, ella asegura que no piensa hacerse nada debido a que no le toma importancia. “No hay ninguna inicial, además es súper doloroso. Me da igual”, declaró.