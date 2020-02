La delicada razón por la que Maddox no se consideraría hijo de Brad Pitt

Cuando Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron tras 14 años de relación, era de esperarse que los más perjudicados por esta decisión serían sus seis hijos.

El actor ha tratado de acercarse a ellos y compartir más momentos juntos, sobre todo con su hijo Maddox, con quien tiene una relación tensa debido a un penoso incidente entre ellos.

En el 2016, cuando la pareja se separó, se afirmó que ocurrió un incidente entre el protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood” y Maddox durante un vuelo en el avión privado de la familia con destino a Los Ángeles.

En su momento una fuente reveló a la revista People que el actor estaba borracho cuando discutía con Angelina Jolie: “Hubo una discusión padre-hijo que no se manejó de la manera correcta y se intensificó más de lo que debería”.

Luego, el círculo cercano del artista negó que él haya golpeado a su hijo, como varios medios venían afirmando. Sin embargo, este altercado habría roto la relación entre el actor y su hijo Maddox hasta el día de hoy.

Una fuente de Us Weekly dijo que el joven, quien fue adoptado por Angelina Jolie en el 2002 en Camboya y cuatro años después por Brad Pitt, es cercano a su madre, pero no siente lo mismo por su padre.

"Maddox realmente no se ve a sí mismo como el hijo de Brad", confesó la fuente.

La fuente también dijo que aunque Maddox tiene “un cierto resentimiento” hacia Brad Pitt , también es un adolescente que quiere independencia.