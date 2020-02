‘Volverte a ver’: Isabel Pantoja vuelve al plató con tremenda revelación sobre Omar Montes [VIDEO]

Tras varios meses de ausencia por un problema de salud de su madre, Isabel Pantoja reapareció en el plató de ‘Volverte a ver’. Entre las cosas que comentó fue que se arrepiente de haber dicho que Omar Montes no era el hombre adecuado para su hija Isa, pues le parece un buen muchacho.

Pese a que su hija se encuentra en una relación con Asraf Beno, Isabel no dudó en bromear sobre el reality en el que participó con Omar y del que tuvo que salir por indicaciones médicas. “El maletín era mío”, dijo. Sin embargo, recalcó que Omar lo merecía y le encantó que se lo haya llevado.

Fue durante ‘Supervivientes 2019’ que la tonadillera descubrió quién era Omar realmente. “En un momento de mi vida dije que no me gustaba para mi hija. No me arrepiento de casi nada de lo que he dicho en mi vida, pero de eso sí. Es un niño maravilloso al que quiero muchísimo”, contó.

Incluso, la relación con Omar no solo se limita a ella, sino a la familia entera. “Omar quiere mucho a mi hijo, a mi familia. Es noble, y mis hermanos y mi familia le adoran”, declaró. Además, la cantante mencionó que la amistad con el joven será duradera.

PUEDES VER Los Cadizfornia fueron la chirigota ganadora del concurso COAC 2020 [VIDEO]

Carlos Sobera no desaprovechó la oportunidad y le preguntó si le gustaría que Omar fuera la pareja actual de su hija. Isabel respondió de manera tajante: “Hombre, eso no lo puedo decir, no puedo decir que me hubiese gustado. Sí, pero no lo puedo decir”, dijo.

Tan buena es la relación con los Montes que ambas familias pasaron juntos las celebraciones de Navidad. Y no solo eso. Ahora se encuentran trabajando en una colaboración musical, pues así lo dejó ver Pantoja: “Me gusta su música, tenemos una liada que para qué te cuento… No puedo decir más”, afirmó.

Isa Pantoja se encuentra en una relación con Asraf Beno y, luego de haber protagonizado algunas discusiones con su hija por este noviazgo, Isabel ha decidido tenderle la mano al joven para conocerlo mejor.