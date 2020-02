Belinda Washington gana en ‘Tu cara me suena’ con interpretación de Dance Monkey

La final de ‘Tu cara me suena’ dejó a todos boquiabiertos, con las grandes presentaciones de los concursantes. Pero hubo una que destacó y se coronó como ganadora: Belinda Washington. La actriz, con su interpretación de Dance Monkey consiguió la aprobación absoluta del jurado.

Nunca antes había ocurrido en el programa que un participante se llevara la máxima puntuación del jurado y del público. Con esa interpretación de la cantante australiana Tones and I, Belinda se hizo ganadora de esta sétima gala de ‘Tu cara me suena’. “A esa gente que no vemos, que no nos fijamos, intentemos ser más conscientes”, dijo en su discurso como ganadora, refiriéndose a los artistas callejeros.

La actriz mencionó que los 3.000 euros obtenidos como premio los destinará a la ONG Proyecto Gloria, que es una asociación enfocada en la reinserción sociolaboral de personas que se encuentran en un estado crítico de exclusión social.

Más sorpresas en la próxima gala

La próxima gala de ‘Tu cara me suena’ impactará con grandes sorpresas para conmemorar los 30 años de Antena 3. Arrancará la noche con las performances de Cristina Ramos como parte de ese ‘Homenaje a Lola Flores’ y Nerea Rodríguez hará un increíble show como ‘La noche de Hermida’.

‘De tú a tú’ será ejecutada por Mario Varequizo, y el Monaguillo hará ‘El Hormiguero. Pero no termina ahí. Gemeliers presentará ‘Un paso adelante’, mientras que María Isabel hará ‘Pasión de Gavilanes’. Jorge González irá con ‘Yo soy Betty la fea’ y Belinda Washington recreará lo mejor de ‘Sorpresa, sorpresa’.